泰国确认两例寨卡病毒相关的小头症病例

路透曼谷9月30日 - 泰国周五确认，寨卡病毒已在该国造成两例小头症病例，这是东南亚地区首次出现与寨卡病毒有关联的小头症病例。

“总而言之，我们已发现寨卡病毒相关的两例小头症病例，这在泰国是首次出现，”泰国疾病控制厅顾问Prasert Thongcharoen在曼谷告诉记者。

世界卫生组织称这是东南亚地区首次出现寨卡病毒相关的小头症病例。

泰国公共卫生部本周称，正在对三名婴儿和一名37周胎儿的疑似寨卡相关小头症病例进行调查。(完)