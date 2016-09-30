泰国确认两例寨卡病毒相关的小头症病例

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透曼谷9月30日 - 泰国周五确认，寨卡病毒已在该国造成两例小头症病例，这是东南亚地区首次出现与寨卡病毒有关联的小头症病例。
“总而言之，我们已发现寨卡病毒相关的两例小头症病例，这在泰国是首次出现，”泰国疾病控制厅顾问Prasert Thongcharoen在曼谷告诉记者。
世界卫生组织称这是东南亚地区首次出现寨卡病毒相关的小头症病例。
泰国公共卫生部本周称，正在对三名婴儿和一名37周胎儿的疑似寨卡相关小头症病例进行调查。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。