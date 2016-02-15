世卫称寨卡病毒与小头症之间关联有望在数周内得到证实

世界卫生组织（WHO）称，寨卡病毒与小头症及格林-巴利综合征之间的疑似关联可能在数周内得到证实。世卫组织称，美国政府科学家和一家印度生物科技公司在疫苗研制方面走在前列，但称距寨卡疫苗进行大规模临床试验至少得18个月。世卫组织还首次建议孕妇考虑推迟前往寨卡疫情地区的行程。路透