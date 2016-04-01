世卫称已形成强烈科学共识 认为寨卡可导致小头症等疾病

世界卫生组织周四称，研究人员基于观察性研究、群组研究和病例对照研究，达成了强烈的科学共识，即寨卡病毒可导致格林-巴利综合征、小头症和其他神经系统疾病。这是世卫迄今就寨卡与这两种疾病之间关联作出的最明确表态。巴西卫生部本周报告小头症确诊病例已达944例，据信其中多数病例与母亲感染寨卡病毒有关。路透