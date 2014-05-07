中国或向津巴布韦贷款 望以津矿产出口收入为贷款担保--报道

路透哈拉雷5月6日 - 津巴布韦在线媒体周二报道称，中国希望津巴布韦把矿产出口收入作为可能对该国提供金融贷款的担保。

津巴布韦需要270亿美元来为其宏大的五年规划提供资金，而这笔资金是其经济总量的两倍多。

该国财长Patrick Chinamasa2月时称，预计津巴布韦会在三个月内与中国完成全面金融援助的谈判。

中国驻津巴布韦大使馆经济商务参赞韩兵在采访中对津巴布韦在线新闻机构The Source称，中国进出口银行和来自津巴布韦财政部的官员正在就可能的金融援助协议进行磋商。

“我们正在就是否可以一些矿产销售收入作为贷款抵押进行磋商，”韩兵说。

“中国进出口银行和（津巴布韦）财政部的谈判组目前正在进行技术层面的工作，以敲定如何设立此类机制、抵押金额是多少以及他们（津巴布韦政府）可获得多少贷款等事宜。”

韩兵没有透露中国愿向津巴布韦提供多少贷款。路透周二无法联系到韩兵就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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