中国或向津巴布韦贷款，望以津矿产出口收入为贷款担保--报道

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透哈拉雷5月6日 - 津巴布韦在线媒体周二报道称，中国希望津巴布韦把矿产出口收入作为可能对该国提供金融贷款的担保。
津巴布韦需要270亿美元来为其宏大的五年规划提供资金，而这笔资金是其经济总量的两倍多。
该国财长Patrick Chinamasa2月时称，预计津巴布韦会在三个月内与中国完成全面金融援助的谈判。
中国驻津巴布韦大使馆经济商务参赞韩兵在采访中对津巴布韦在线新闻机构The Source称，中国进出口银行和来自津巴布韦财政部的官员正在就可能的金融援助协议进行磋商。
“我们正在就是否可以一些矿产销售收入作为贷款抵押进行磋商，”韩兵说。
“中国进出口银行和（津巴布韦）财政部的谈判组目前正在进行技术层面的工作，以敲定如何设立此类机制、抵押金额是多少以及他们（津巴布韦政府）可获得多少贷款等事宜。”
韩兵没有透露中国愿向津巴布韦提供多少贷款。路透周二无法联系到韩兵就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p