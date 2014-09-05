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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 11:48 BJT

中国将帮助津巴布韦建设经济特区和工业园区

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈拉雷9月4日 - 中国驻津巴布韦大使林琳周四称，中国将帮助津巴布韦建设经济特区和工业园区，以推动该国出口和经济发展。

几天前，年届90岁的津巴布韦总统穆加贝刚刚结束对中国的访问回国。穆加贝在访问期间寻求中国对津巴布韦提供金融援助并进行投资。

林琳在津巴布韦Kariba水电站扩建项目开工仪式上对穆加贝称，中国愿深化同津巴布韦的双边关系。

林琳表示，中方愿参与津巴布韦经济特区和工业园区的建设，同津巴布韦在基础设施建设、矿业、制造业及其他领域进行合作，鼓励更多中国企业在津巴布韦投资。

今年1月，中国进出口银行同意向津巴布韦提供3.19亿美元贷款，资助该国扩建Kariba水电站。该水电站扩建后预计可缓解津巴布韦电力短缺问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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