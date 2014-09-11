津巴布韦偿还部分贷款以获中国后续支持

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈拉雷9月10日 - 津巴布韦财政部长Patrick Chinamasa周三称，该国不得不拿出1.8亿美元偿还欠中国的贷款，否则可能失去信用额度。这是中国政府强化贷款条款、期待债务人更加负责任的迹象。
津巴布韦无法获得西方国家的资金，总统穆加贝越发寻求中国的帮助。过去五年里，中国向津巴布韦提供了10亿美元的贷款。
津巴布韦的外债共计90亿美元，债权人包括国际货币基金组织和世界银行。
“今年前六个月里，我们不得不拿出1.8亿美元偿还贷款，让我们的信誉看起来很好，这些不在预算中。”Chinamasa在哈拉雷对商业领袖们说道。
“我们一直从中国金融机构借钱，一旦我们借到钱，就再也不回去了，甚至都不告诉他们我们遇到了一些挑战，无法偿还贷款。他们在想我们是什么样的债务人。”
Chinamasa表示，为了给穆加贝总统上月访华做准备，他之前曾三度去中国。
穆加贝在访华期间从中国进出口银行获得了2.9亿美元贷款，用以扩大津巴布韦国有电信运营商NetOne的网络。
津巴布韦政府将替NetOne承担3.6亿美元的债务，从而再次从中国进出口银行获得9,800万美元贷款。中国政府还向津巴布韦提供了1.5亿美元用以改善农田基础设施。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT