津巴布韦偿还部分贷款以获中国后续支持

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈拉雷9月10日 - 津巴布韦财政部长Patrick Chinamasa周三称，该国不得不拿出1.8亿美元偿还欠中国的贷款，否则可能失去信用额度。这是中国政府强化贷款条款、期待债务人更加负责任的迹象。

津巴布韦无法获得西方国家的资金，总统穆加贝越发寻求中国的帮助。过去五年里，中国向津巴布韦提供了10亿美元的贷款。

津巴布韦的外债共计90亿美元，债权人包括国际货币基金组织和世界银行。

“今年前六个月里，我们不得不拿出1.8亿美元偿还贷款，让我们的信誉看起来很好，这些不在预算中。”Chinamasa在哈拉雷对商业领袖们说道。

“我们一直从中国金融机构借钱，一旦我们借到钱，就再也不回去了，甚至都不告诉他们我们遇到了一些挑战，无法偿还贷款。他们在想我们是什么样的债务人。”

Chinamasa表示，为了给穆加贝总统上月访华做准备，他之前曾三度去中国。

穆加贝在访华期间从中国进出口银行获得了2.9亿美元贷款，用以扩大津巴布韦国有电信运营商NetOne的网络。

津巴布韦政府将替NetOne承担3.6亿美元的债务，从而再次从中国进出口银行获得9,800万美元贷款。中国政府还向津巴布韦提供了1.5亿美元用以改善农田基础设施。（完）