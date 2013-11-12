中国提供3.19亿美元贷款协助津巴布韦扩建水电站

路透哈拉雷11月11日 - 津巴布韦财长奇纳马萨（PatrickChinamasa）周一称，中国同意提供3.19亿美元贷款，资助该国扩建Kariba水电站，以缓解电力短缺问题。

津巴布韦的日发电量约为120万千瓦，而该国的高峰用电需求为220万千瓦，这导致该国长期以来一直电力短缺，工业和农业生产活动因此受影响。

“这对缓解电力短缺问题应当大有帮助。对于我们来说，电力短缺已对我们的经济增长造成阻碍，”奇纳马萨在签署贷款协议的活动上说。

Kariba水电站扩建项目工期为四年，将建两个装机容量均为15万千瓦的发电机组。该水电站目前的最大发电量为75万千瓦。

这笔贷款的年利率为2%，还款期限20年，由中国进出口银行提供。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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