津巴布韦期望与中国达成全面经济援助协议--津财长

路透哈拉雷2月11日 - 津巴布韦财长帕特里克·奇纳马萨（PatrickChinamasa）周二表示，津巴布韦期望在接下来三个月内与中国完成关于全面经济援助的谈判。津巴布韦总统罗伯特·穆加贝领导的政府正寻求重振放缓的经济。

按照奇纳马萨的说法，津巴布韦提出了270亿美元--两倍于津国GDP总量--的援助请求，以资助一项为期五年的经济计划，该计划旨在改善基础服务、重振贫困的津巴布韦。

奇纳马萨告诉记者，他上月对中国进行了一周的访问，商谈援助事宜。

“访问期间，中国政府与津巴布韦政府就全面经济援助进行了谈判，我们商定三个月内达成相关决定，”奇纳马萨说，但他拒绝透露细节。

由于津巴布韦无法偿还数亿美元的债款，西方国家以及世界银行之类的资助机构都对其避之不及，因此津巴布韦转向中国政府寻求经济支持。

而中国则对津巴布韦的矿藏资源大感兴趣。津巴布韦属于内陆国家，拥有世界上第二大铂金储量，同时还出产大量黄金、金刚砂、煤炭及铬矿石。

2011年3月，中国与津巴布韦签署了近7亿美元的贷款协议，是截至当时对该国最大的一笔援助贷款。中国进出口银行去年11月同意向津巴布韦借款3.2亿美元，帮助后者将卡里巴水电站装机容量增加30万千瓦。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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