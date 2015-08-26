津巴布韦总统穆加贝冀望中国投资带来该国经济复苏

路透哈拉雷8月25日 （记者 MacDonald Dzirutwe） - 津巴布韦总统穆加贝周二将复苏津巴布韦不景气经济的希望寄托于中国，并提出改革投资法规以吸引更多资本。

91岁的穆加贝发表最近八年来的首次国情咨文演讲，称强劲的经济增长即将到来。自穆加贝1980年上任以来，津巴布韦曾经历了经济崩溃和外交孤立。

“按照津巴布韦经济发展规划（ZIMASSET），津巴布韦已准备好迎接重大经济腾飞。ZIMASSET需要大量资本注入和快速执行，”穆加贝在演讲中说道。

“为了贯彻ZIMASSET，政府与中国签订了诸多重大项目，涵盖能源、铁路、通讯、水、采矿业、农业和旅游业，”他说道，他演讲时夹杂着反对派的嘘声和穆加贝所在执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线（ZANU-PF）成员的欢呼声。

尽管2009年起该国经济已经企稳，但对重大经济复苏和穆加贝领导的执政党ZANU-PF当初许诺的两百万个工作岗位的希望正日渐渺茫。

穆加贝演讲伊始，对安全和国防部队在困难经济情势下维持和平表示感谢。

但政治分析师们称，由于反对派去年分崩离析后处于混乱，加上穆加贝去年清洗了可能的内部竞争对手，因此其权力未遭迫切威胁。

“我们期待一个清晰有力、可简化投资流程的的立法框架……以及一站式投资中心，”穆加贝表示。“这是各级负责人目前将要抓的高优先级事项。”

外国投资者们的一个主要担忧是津巴布韦的一项法规，该法规要求外资企业将最少51%的股份出售给津巴布韦本土企业。穆加贝在演讲中并未提及该法规，津政府称继续对该法规进行审视。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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