“塞西尔”狮王遭戮 美国三大航空公司禁运五大狩猎“战利品”

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透约翰内斯堡8月4日 - 三家美国航空公司已宣布禁止运输狩猎者猎杀的狮子、豹子、大象、犀牛和水牛。上月津巴布韦狮王“塞西尔”遭戮引发国际谴责。
美国航空(AAL.O)周二称，将加入达美航空(DAL.N)和美联航UALCO.UL的阵营，一道禁止非洲“五大战利品”的运输。猎人们将狮子、豹子、大象、犀牛和水牛归为“五大战利品”是因为这些动物是最难在徒步中猎杀的。
美国牙医沃尔特·帕尔马（Walter Palmer）在津巴布韦万基国家公园中猎杀狮王“塞西尔”一事曝出后，国际动物爱护人士发出了强烈谴责之声。“塞西尔”是一头罕见的黑鬃狮子，也是万基国家公园一道熟悉的风景。
津巴布韦已要求引渡帕尔马，因他没有狩猎执照，帕尔马被控在非法狩猎中猎杀“塞西尔”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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