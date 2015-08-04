“塞西尔”狮王遭戮 美国三大航空公司禁运五大狩猎“战利品”

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡8月4日 - 三家美国航空公司已宣布禁止运输狩猎者猎杀的狮子、豹子、大象、犀牛和水牛。上月津巴布韦狮王“塞西尔”遭戮引发国际谴责。
美国航空 周二称，将加入达美航空 和美联航 的阵营，一道禁止非洲“五大战利品”的运输。猎人们将狮子、豹子、大象、犀牛和水牛归为“五大战利品”是因为这些动物是最难在徒步中猎杀的。
美国牙医沃尔特·帕尔马（Walter Palmer）在津巴布韦万基国家公园中猎杀狮王“塞西尔”一事曝出后，国际动物爱护人士发出了强烈谴责之声。“塞西尔”是一头罕见的黑鬃狮子，也是万基国家公园一道熟悉的风景。
津巴布韦已要求引渡帕尔马，因他没有狩猎执照，帕尔马被控在非法狩猎中猎杀“塞西尔”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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