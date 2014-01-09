《HOME专栏》锌价在2013年末逆袭 为2014年基本金属市场走向提供线索

图为澳大利亚北昆士兰Oz Minerals Century 矿场中一辆装运锌矿石的卡车。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张明钧/朱晓军/白云

路透伦敦1月8日 - 2013年基本金属最佳表现奖的得主是(擂鼓声)...锌！

哈！这可能不是个广为预期中的结果，因为锌近几年来持续有着供给过剩的的倾向，同时也摆脱不了库存偏高的毛病。

但所有事情都是相对的，锌得到最佳表现奖，只不过意味着其表现在伦敦金属交易所(LME)的基本金属中比较没有那么差。三个月期锌在12月31日的年线“仅仅”收低1.2%。

这很大程度是拜12月初大涨之赐，到了12月27日时已经飙升250美元至每吨2,108美元的10个月高点。

长年表现落后的锌出现年末涨势，对于2014年基本金属市场的预期提供了许多线索。

当中结合了个别发展、相对价值、以及老生常谈的基本面故事。而这一切实际上是从去年年中展开的。

**挥别冒险情绪起伏**

多年来金融市场与冒险意愿起落相呼应，但在去年年中LME金属市场与整体金融市场脱钩。

长久以来，最容易见到冒险意愿影响行情的基本金属，就属铜这个最受欢迎的投资标的，铜价与波动率指数.VIX长时间呈现反向波动关系。(见下方第一张图表)

每当所谓的“恐慌指数”飙涨，铜价和其他风险资产就遭到抛售。每当波动率指数恢复平静，所有其他资产皆大涨。

这样的互动关系在去年年中左右打破(见第二张图表)。6月波动率指数大涨带动LME三个月期铜跌至2013年低点每吨6,602美元。而接下来一次的波动率指数10月初大涨，对于铜及其他基本金属就没有太大影响。

到了年底时，铜价与“恐慌指数”的相关系数接近于零。

2013年中打破冒险意愿交易的因素，就是市场对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债时点临近的共识升高，这是市场长久以来担心的一个日子。

12月宣布有限度缩减购债之前，早已有一波投资资金离开工业金属等风险资产，转移至美股等更为传统的市场，而美股在那之后持续有着热络表现。

浏览LME铜价与VIX指数相关性图表，请点选：(link.reuters.com/vyz75v)

浏览LME铜价与VIX指数2013年走势图表，请点选：(link.reuters.com/ryz75v)

浏览LME金属相对表现图表，请点选：(link.reuters.com/jyz75v)

**基本金属迎来分化行情**

在上面第三幅图表中不难看出，与其他风险资产脱钩给LME基本金属带来了二次效应。

去年上半年期间，基本金属价格之间亦步亦趋，大多数时间为下跌，到了下半年则呈现分化走势。

每种金属都开始走上各自的道路，为那些从事相对价值交易的人提供了大量机遇。相对价值交易正是基于自去年中期开始形成的价格分化局面。

需求不是造成价格分化的原因。

工业金属需求去年整体意外上行。对中国“硬着陆”的担忧在第二季打压了市场人气，但最终证明这种忧虑毫无根据。美国制造业活动强劲，这也是美联储决定缩减购债规模的原因之一。甚至在深陷危机的欧元区，工业领域也出现了希望的曙光。

2013年底时，部分分析师谨慎地指出，全球制造业出现了同步复苏。

不过，需求状况改善将对工业金属利好，因为这些工业金属都与工厂活动联系紧密。

供应才是导致金属价格分化的关键因素。受超周期(super cycle)起伏的影响，每种基本金属的供应状况都不尽相同。

镍为何在去年表现最差，这个问题不用在别处寻找答案。镍价最早在2007年触顶，目前陷入了长期供应过剩，因为六年前仓促启动的大批项目最终开始投产。

供应过剩的还有铝。铝价在2013年表现第二差，因为需求在2008-2009年大跌时，供应面却没有出现集体反应，而且中国还在继续建设新产能。中国永远都很乐观，而其他地区毫无作为，结果就带来堆积如山的库存和生产商难以获利的痛苦。

相比之下，锡基本没受到超周期的影响。锡市场因为利润微薄且缺乏吸引力，所以无人问津；而投身铁矿石或铜等新时代淘金热潮的人则能获取丰厚回报。

因此，锡供应仍严重受限于全球最大的锡出口国印尼。印尼也乐于行使其定价权，不时绷紧市场供应之弦。

锡的多头众多，但这个小众市场却难以容纳他们所有人。

这就是锌脱颖而出的原因。

**好题材支撑锌价**

锌价去年底相对表现出众，其背后的支撑因素是一个简单而老套的供应题材。

从很早以前起，锌的多头就一直在敲警钟，说原材料即将出现短缺。

他们预言的时刻似乎终于到来了。很早就有人预期锌矿将迎来的一波关停潮迟迟没来，现在终于来了。

其中真正算得上大规模的是澳洲Century锌矿，它将在2015年年中左右关闭。Century东家MMG此前希望在关掉Century的同时启用Dugald River锌矿能抵消相关影响。但12月中旬的消息证实后者投产推迟，这又给锌价涨势平添了一把助力。

同时，LME锌库存一直在稳步微降，而且国际铅锌研究组织(ILZSG)在发布月度统计报告时已经开始发布供应短缺数据。

换言之，锌市场似乎正从供应过剩转向短缺。随着更多锌矿关闭，这个缺口只会越来越大。

这是个相当不错的题材，至少相对大多数其他基本金属而言是这样。

所以投资者都蜂拥而至，锌价愈发强劲的势头也吸引了大量自动交易商。LME期锌合约的未平仓量达到多年高点，12月316万口的成交量也创下纪录新高。

**久违的基本面联动关系**

这是否意味着锌将成为2014年金属市场上的主角呢？有很多人会希望如此，但这个多头题材有好几个前提条件。

就核心基本面而言，这个题材的实际冲击之日尚未到来。

Century锌矿要到2015年才会关闭，对精炼锌市场的影响也许要更长时间才会出现。LME交易的是精炼锌。

原材料和精炼金属市场之间并非总是亦步亦趋。

铜的情况很有意思。铜价目前遭到两股分歧的趋势拉锯僵持，一个是铜矿供应强劲增长，另一个是精炼铜市场的整体供应明显仍紧俏。供应对市场的影响在某个阶段肯定会出现。但究竟什么时候出现则是全凭各人猜测，所有分析师也只能凭猜测估计。

接下来还有个不算小的遗留库存问题。撇开锡和铜是明显的例外不谈，所有其它金属都有很重的库存压力，这形成一道抵御原材料短缺影响的缓冲。

目前LME系统里有逾90万吨锌库存。也许“外面”还有更多，这类影子库存偶尔也会流入公开统计的系统内。例证：去年12月突然在新奥尔良“冒出”的6万吨锌库存。

无独有偶地，去年9月7万吨类似的铅库存涌入LME系统后，铅市多头题材在去年余下的多数时间里惨遭扼杀。

由于LME库存的交易世界已由库存融资和LME仓储业者的牟利行为主导，LME库存的信号提示作用大大下降，表面像是利多的库存下降趋势，变成仅是误导人的讯号。

至少就直接的价格表现而言是如此。在解释价差行为方面，库存变化仍很关键，以后还可能变得更加关键，因为LME库存的新出库规则将于2014年5月起实施。

然而，金属直接报价不会长期与现实脱钩。锌短期之内不会出现短缺，除非这点发生改变，否则很难看到锌价的进一步上涨空间。

如果锌不再为人青睐，其它金属也多得是可供炒作的供应面题材。

锡明显算一个。铅经过去年9月库存大增的震撼洗礼后已经回升，也是很有希望接棒的金属。就连镍和铝也有可能从成本曲线的支撑而有些亮点，当然基本概念是如果价格已经跌不太下去，那它只能...

铜价似乎即将出现重大突破，但是涨还是跌呢？答案不得而知。

在如此分化的供应背景下，任何一种甚至每种金属都可能有天轮到它发光发热。正如锌价走势显示的那样，市场永远都有一些炒家热衷于方向性操作，追逐一波波涨势。

但是，不管2014年需求情势有多强劲，基本金属都不会出现集体持续上涨的表现。

供应因素将继续决定市场差异，各金属表现仍将只是相对强劲或疲软。可以预期的是，价差将很难预测。

如果这听起来有点似曾相识，那是因为金属市场与过去所谓的基本面已经脱钩太长时间，现在这种关联也许正在重新出现。而这又是因为在经过五年金融危机后，这个世界可能才刚要开始恢复常态。(完)

(译文审校 高琦/白云/蔡美珍)

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