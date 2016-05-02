调查：供应缺口扩大将提振锌价攀升 铜价料表现迟滞

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路透伦敦4月29日 - 路透对金属分析师的调查显示，今年锌价料因短缺扩大而表现优于其他基本金属；铜的过剩情况则将加剧，因矿商未能减产，使得铜价疲弱。
许多分析师预期，伦敦金属交易所(LME)除锌以外的金属价格还会下跌。锌因拥有最佳的市场潜力，而深受青睐。
在调查中，有25位分析师将今年LME现货锌价CMZN0的预估中值调高6%，至每吨1,790美元，上次在1月的调查预估为1,682美元。
锌价今年迄今已大涨了18%，是表现最佳的LME金属。
“除了锌之外，其他金属看不到有较目前水准大涨的潜力，而且预期未来三个月会见到修正，”RBC Capital Markets分析师FraserPhillips表示。
“我们预期锌价还有上涨空间，因市场持续紧缩。”
去年主要矿场关闭，以及其他的停工动作，已开始造成半加工精矿的供应量减少。
分析师对今年全球锌供应缺口的预估中值为184,000吨，是前次调查预估的53,000吨的逾三倍。
**铜供应过剩加剧**
相比，铜市供应过剩情况料将较预期更加严重，分析师预计今年全球过剩19.75万吨，高于1月时预计的过剩15万吨。
“各矿企的关注重点在于削减成本，而不是减产。我们预期铜市供应充足，预计在去年已宣布的减产规模之外不会再大幅减产，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。
在此次调查中，29位分析师将今年铜价预估中值温和下调至每吨4,835美元，较上次预估降低23美元，但许多分析师预计将下跌更多。
“预计价格将进一步下跌，因为供应过剩情况持续，只有价格下跌才会促使矿企减产。对铜、铝和镍来说，情况确实如此，”法国兴业银行的Robin Bhar称。
尽管许多分析师对铝持负面看法，但在最新调查中，2016年铝价预估已从每吨1,500美元，微幅上调至1,539美元，预估的供应过剩规模从39.25万吨下调至27.4万吨。
渣打银行分析师Nicholas Snowdon称，作为对价格上涨的回应，中国炼厂正在加大生产，但他们尚未对市场构成负面冲击。
“人们开始看到(中国)一些炼厂宣布重启生产，这些产能接近150万吨，但迄今增产尚未弱化中国铝市场的基本面，”他称。
“实际上，过去两个月库存已下降，这暗示需求非常稳健，足以平衡重启带来的产量。”
他补充称，油价上涨应提振铝和镍等对能源敏感的大宗商品的价格。
调查显示，分析师对镍价的预估下调近5%，2016年的预估中值为每吨9,101美元，低于1月调查时的9,542美元。
路透基本金属4月调查结果：tmsnrt.rs/1SOFjSL
(编译 戴素萍/于春红; 审校 杜明霞/王兴亚)
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