焦点：短缺预期刺激锌价超越铅价

路透伦敦2月26日 - 锌价自去年11月以来首次超越铅价，并且未来数月有可能保持上行趋势，因投机客基于锌短缺的预期加大了锌的购买力度；而另一边，铅价则因季节性滑坡而饱受打击。

“锌价应当保持在铅价之上，这其中是有道理的，”德国商业银行驻法兰克福的分析师Daniel Briesemann称。

“今年及之后几年锌市场应会远比铅市场吃紧。”

由于投资者被锌价看涨前景所吸引，铅锌价格关系已经迅速扭转。

自1月中触及六年半低点以来，伦敦金属交易所(LME)指标期锌CMZN3已经反弹五分之一至每吨约1,740美元，而铅价则表现落后。

这意味着锌价已经迈入了较铅价每吨高出20美元的时代，而上周初还较铅价低145美元。

锌主要用于为钢铁镀锌，铅主要用于制造电池。

这是自去年11月以来，锌价首次高出铅价，当时锌没有出现所预期的供应缺口，遭到投机客抛售。

不过，大型锌矿的关停，比如Vedanta(VED.L)公司的Lisheen矿，以及MMG(1208.HK)公司的Century矿，现在产生了明显的影响，造成锌精矿短缺。

未来数月，季节性因素也有利于锌价，而不是铅价。

“随着第一季结束，进入第二季，天气转暖，建筑活动增加，对锌价格有利，”法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar表示。

“天气因素不利于铅价，是因为电池购买量应会开始逐渐减少。”

由于极端的寒冷天气往往造成故障，冬季是更换电池的高发季节。约80%的铅需求来自于电池产业。

“如果这种状况持续，尤其是对于锌，近期我们可能看到锌升水很高，”Briesemann说。

他拒绝预测价差能达到什么水平，不过去年曾飙升至340美元的高点。(完)