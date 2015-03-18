《HOME专栏》为什么曾对锌寄予厚望的投资者最终失去信心？

锌多头面临的真正问题，是中国，及锌价上涨导致中国扩产的可能性，包括锌矿石和精炼锌。

这对所有人都是一个真正的大难题，因为要评估中国扩产的能力，需要查看堪称全球锌市场上最不可靠的统计数据。

但至少趋势是非常清楚的。

根据ILZSG数据，去年全球锌矿产量仅仅增长1.8%，但这个数据掩盖了两种截然不同的结果。

中国之外的全球锌矿产量下滑了0.7%，这或许是可以预期的，因为加拿大的Brunswick等矿因资源耗尽而关闭，对供应产生冲击。

而去年中国的产量却增长了6.5%。

相似的模式在精炼锌供应链中也非常明显。除中国之外的全球产量下滑1%，但中国自身的产量却增长了14%。

这个模式在今年变得更加明显。官方数据显示，今年前两个月中国的精炼锌产量跳涨18%。

虽然可以以怀疑的眼光看这组数据，但这个趋势却难以辩驳。结论就是，中国并不缺少冶炼产能，也不缺少冶炼所需原料。

**等待就会有回报吗？**

中国从国外进口的锌也不多。去年下半年净进口量暴跌。

进口减少，反映了国内产量扩大，在此同时，出口也激增，因为去年夏天中国青岛港爆出金属重复抵押骗贷的丑闻之后，一些用于抵押的金属便流向中国境外更加安全的仓库。

在目前最新的四个月份已公布数据中，中国都是小幅净出口锌，扭转了先前净流入的状况。

对于锌市场上仍在坚守的多头来说，这又是一个噩耗。

他们的时运可能终会到来，但那一天看起来仍很遥远。

但在那天到来之前，许多投资者看似已经失去耐心，现在正用脚投票，并做出卖出的决定。(完)