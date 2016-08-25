（重发）焦点：锌市或将雨过天青 矿商看准时机押注大举投资

1016年8月16日，俄罗斯西伯利亚Novoangarsk附近一处铅锌矿，图为露天矿坑内的一辆矿石运输车。 REUTERS/Ilya Naymushin

（重发以修饰配图文字。）

路透悉尼8月24日 - 资源公司正在争相开采锌矿，押注锌市在低迷10年后终将雨过天青。锌主要用于钢材防锈，也用于制造防晒产品。

商品分析师表示，随着大型锌矿产量渐枯竭，供应过剩情况正在消散，这协助锌价今年上涨近50%，并带动从格林兰到非洲的投资潮，纷纷投资新项目及蛰伏已久的项目。

“有一种迫切的感觉，那就是锌价未来几年将继续上涨，而我们要尽快开始建设，才能抓住时机，”Heron Resources (HER.TO)财务主管Simon Smith表示。该公司正斥资1.9亿澳元，把位于澳洲的一块废渣填埋场恢复成锌矿区。

由于澳洲、加拿大和爱尔兰的大型矿场储藏量已渐枯竭，同时，秘鲁等其他主要生产国的产量亦下滑，全球供应池一直在萎缩。

根据麦格理银行(Macquarie Bank)的计算，仅2016年上半年全球供应就下降了14.5%。

“无疑，这个市场的供应正在下滑，给开发新矿提供了理由，”瑞银大宗商品分析师Daniel Morgan表示，并称购买锌矿石用来冶炼的公司已对供应十分“恐慌”。

并非所有人都笃定地认为锌价将持续上涨。

凯投宏观(Capital Economics)分析师发出预警，如果今年下半年中国钢铁价格如其所料再度下滑，削弱中国需求，那么锌价上升周期可能会暂停。中国是最大的锌消费国。

投行Liberum警告称，较高的价格可能会吸引中国矿企增加开采，从而限制价格进一步上涨的空间。

中国锌产量一直比2014年峰值低130万吨左右，当地媒体报导称，政府治理污染导致一些锌矿被关闭。

**尽快行动**

不过采矿商仍对锌价的长期前景感到乐观。

“我们非常努力地寻找锌，它有极大的成长契机，我们想要尽快行动，”Golden Rim Resources (GMR.AX)董事总经理Craig Mackay表示。

中国五矿资源(1208.HK)行政总裁Andrew Michelmore表示，该公司正耗资15亿美元在澳洲开采一处新矿场，其中多达5.5亿美元是向国家开发银行与中国银行贷款。

“供应紧张终于出现了，”他表示，并称若想取得运作中的锌矿，机会并不多，这个情况全球皆然。

与此同时，澳洲Ironbark Zinc (IBG.AX)执行长Jonathan Downes表示，眼下开发格陵兰一处矿场的良机前所未见，此矿场在23年前发现。

中色股份(NFC)(000758.SZ)已同意建造该矿场并提供70%债务融资，以换取该矿场30%的锌。

锌产量图表tmsnrt.rs/2bwfdU2

(完)