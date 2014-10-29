《HOME专栏》Century矿多运营一季，又一次动摇锌供应短缺论断

**是否短缺，难以判断**

考虑到国际铅锌研究小组(ILZSG)刚刚预计，全球精炼锌市场今明两年将分别出现40.3万和36.6万吨供应缺口，以上这些观点看来可能只是理论上的假设。

由于外界早已预期今年镀锌钢铁对锌的需求旺盛，尤其是在中国，因此这并不完全是空穴来风。

不过，中国的工业引擎正在放缓，而且正如来宝集团分析师Hobbs在LME研讨会上指出的那样，精炼锌实货溢价近几周一直在下滑。

此外，如果进口到中国的锌都流入保税仓库，作为影子融资的担保品，而不是流向制造商，那么就可以把ILZSG的计算结果抛之脑后。

“隐形”库存是所有预测者的软肋，尤其是在青岛港丑闻之类的事件爆发，并引发大规模削减库存之际。看看镍市吧，由于该金属从中国回流到LME仓库，镍市今年初的涨势消逝。

锌市可能将开始赴镍市后尘。中国9月锌净进口量为3,400吨，创2008年12月以来最低。

出口、或许应该称之为再出口已然加快。7-9月出口量达56,600吨，为2007年以来最高，当时中国开始对精炼锌征收出口税。

换句话说，表面上精炼锌市场供应短缺，但这可能非常具有欺骗性。如果中国的这种出口趋势延续下去的话，我们可能就会发现欺骗程度有多高了。

对锌市而言，真正的看涨题材通常是、也仍将是市场转为供应短缺。

而这正好因为Century矿多生产一季而再度延后了。(完) (译文审校 杜明霞/朱晓军)