焦点：隐藏的库存无从计量 料将威胁锌和镍的强劲涨势

2012年2月29日，印尼南苏拉威西省，一辆卡车运送镍矿石到PT Vale Indonesia Tbk的处理厂。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透伦敦10月31日 - 数百万吨的锌和镍未报告库存可能会在未来数月或数年悄然进入市场，打乱曾押注这些金属延续强劲涨势的看涨投资者的阵脚。

锌和镍分别是伦敦金属交易所(LME)今年以来表现第一和第三佳的金属，因矿山关闭及停产引发对出现供应缺口的担忧。

指标LME锌价今年至今飙升46%，镍价则上涨15%。

尽管LME及其它交易所批准的仓库中库存数据清清楚楚，但至于其它仓库中到底还隐藏有多少库存，则令分析师及投资者费一番思量。

据麦格理预估，约有140万吨锌堆放在非交易所仓库中。

咨询公司CRU在年初预计中国以外的非仓单库存略低于100万吨，CRU目前认为这些库存已开始流入市场。

CRU估计，今年有25万吨交易所之外的锌库存已入市。

行业出版物Metal Bulletin称，马来西亚柔佛(Johor)仓库的实货锌升水已从8月初的每吨65-90降至60-65美元，不过近来有所回升。

麦格理的大宗商品研究负责人Colin Hamilton称：“我们认为锌价或许已超越基本面，精炼市场尚未涨到这种程度。”

“对于锌而言，由于未入市的库存存在不确定性，(价格强劲上涨)更多是时机问题。”

很多分析师密切关注总体库存的下降，以可供使用的天数来计算。

分析师称，当总体库存降至相当于大约五周消费量的水平时，价格应当上涨。

**镍废料**

虽然镍库存远低于锌及一些其它金属，但与消费量相比却很高，这意味着非仓单镍库存会对价格造成更大的拖累。

按照麦格理非仓单库存预估为40万吨，包括隐藏库存在内的全球总体镍库存，相当于大约23周的消费量，是目前为止任何LME基础金属中的最高比例。

但基于法国兴业银行70-100万吨的预估，对价格造成的拖累可能更为严重。

这意味着非仓单镍库存可能是交易所仓库库存的两倍。交易所的总库存略低于50万吨。

法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar称，甚至可能还有更多蓄势以待的镍，这会令市场进一步承压。

虽然没有确凿的数据，但Bhar称，听说“大概估计”不锈钢废料中含有约100万吨的镍。(完)