《HOME专栏》期权市场头寸映射出锌多头胸有成竹

2008年12月30日，澳大利亚昆士兰以北的Lawn Hill，Oz Minerals Century矿的一辆锌矿石运输车。 REUTERS/OZ Minerals

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 汪红英/龚芳/李爽/许娜

路透伦敦6月17日 - 在基本金属整体走势黯淡之际，锌继续独放异彩。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌从本月稍早触及的近一年高点每吨2,105.50美元回落。

但即便以当前每吨1,983美元的价格来计算，锌价今年以来的涨幅仍超出26%，成为表现最好的基本金属。

吸引投资者入市的两大有说服力的主题是矿山关闭及原材料供应链收紧。

但供应链收紧需要多长时间才能传导至精炼锌，要取决于两个“已知的未知事件”：中国生产商的增产能力，以及场外锌库存的规模。

上周五早间的LME库存报告显示，新奥尔良锌注册仓单为19,750吨，该报告及时地提醒我们，美国港口未纳入统计的库存或许要多得多。

但市场一致认为，锌价上涨只是“时间”问题，而非“会不会”的问题，而且从LME期权市场也可以看清楚多头的野心有多大。

锌期权市场未平仓合约图表：tmsnrt.rs/1V08Erd

2016年7-9月锌看涨期权图表：tmsnrt.rs/1OtXdM4

**上涨为惟一之道？**

市场未平仓合约数据显示，市场极度偏向买权。

截至2018年1月的买权未平仓合约总计达42,582口，同期卖权仅有26,200口。

别忘了，这些交易所官方数据可能并没有掌握仓位布局的全貌，因为可能有更多仓位出现在店头市场。

未来三个月买权和卖权的分野并没那么明显，但仍然有相当多的买权未平仓合约处于价外。

周四收盘时，7月、8月及9月三个月行情均略低于每吨2,000美元。

这段期间内总计有16,394口合约，或409,850吨现为价外的买权，履约价一路高达每吨2,500美元。

仓位多集中在履约价整数关卡附近，比如2,000美元(2,257口合约)、2,100美元(3,679口合约)、2,150美元(1,989口合约)、及2,200美元(2,797口合约)。

依据期权做市商的对冲水平，若行情开始冲破上述关卡的话，这些买权可能扮演推升的力道，迫使期权卖家在期货市场对自家持仓进行“delta避险”。

12月16日及6月17日锌买权图表：(tmsnrt.rs/1OtXrCW)

**两月买权突出**

但较长期来看，情况变得愈发有趣。

2016年12月和2017年6月这两个月到期的买权仓位比较突出，最近几周都出现大量新的认购期权。

12月最大的一笔认购期权行权价为每吨2,000美元，5,160口。

2,400美元和2,500美元的行权价处还有大量的未平仓合约，分别为1,000口和2,008口。

与此同时，2017年6月到期的买权未平仓合约基本集中在两个行权价，分别为2,500美元(1,100口)和3,000美元(4,512口)。

其中一个的规模相当于112,800吨，尤其值得注意的是，2017年6月到期期权几乎没有其他未平仓合约。整体卖权未平仓合约仅略超过1,000口。

这明显反映了多头胸有成竹。

**静候锌市快牛行情？**

锌价是否可能达到3,000美元？

据工银标准银行的Leon Westgate等分析师回答，当然可能。

Westgate在3月研究报告中指出，“2016年和2017年精炼锌供应缺口料分别达55万和66万吨，均相当于精炼锌消费量的近5%，这将迅速削减锌市库存，并将为锌价未来24个月触及纪录高位奠定基础。”

LME三个月期锌的纪录高位在2006年12月创下，为每吨4,580美元。

与以往一样，问题在于何时。

今年前四个月流入中国的锌精矿减少17%，似乎证实原材料市场迅速收紧。

但1-5月中国精炼锌产量仍增长0.5%，表明要么锌精矿库存即将耗尽，要么国内矿商恢复景气，或者两种情况皆有。

考虑到历史数据匮乏且不可靠，中国小型矿业到底收缩了多少极不明朗。

另一个不确定的因素是，嘉能可将锌矿年度产量减少50万吨的行动能够持续多久。尽管作为一个主要的生产商，该公司并无强烈动机过早扭转减产行动，将锌价涨势扼杀于萌芽之中。

然后，就该说说新奥尔良库存了。大家都假设该港口场外仓库存放的锌要多得多。这在很大程度上可以从仓单活动偶尔急剧波动中看出，就像LME周五早间库存报告所显示的那样。

这些因素中的任何一个都可能推翻锌多头题材，或者至少推后锌价上涨的时间。

这会触发行权价在3,000美元的6月合约等远月期权，因为这些合约预计锌市将在近一年时间内从慢牛进入快牛行情。

有趣的是，Westgate自己也承认不知将在何时，并称“但我们将考虑逢低买进，不过或许将倾向于通过期权来影响直接价格。”

其他人似乎也这么认为。(完)