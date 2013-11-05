中国采购引燃供应紧俏预期 矿企全球淘锌

* 主要矿商加入寻找新的锌矿项目

* 预期供应过剩不久将变为供应不足

* 中国的防锈镀锌钢需求增长

* 随着老矿关闭和中国需求攀升，锌价可能上涨

路透悉尼11月5日 -随着中国的锌购买量增长，全球矿企也在寻找新的锌矿。锌可用于汽车防锈，生产镀锌钢用于建造桥梁和摩天大楼。

瑞士的嘉能可(GLEN.L)、比利时的Nyrstar(NYR.BR)以及中国的五矿资源(1208.HK)，在从非洲到加拿大的育空地区投资了一系列新的项目，它们预期锌供应过剩将转为供应不足。

占全球锌产量十分之一的老矿逐渐关闭，也是它们投资新矿的原因之一。曾担任Newmont(NEM.N)管理者的PierreLassonde等矿业投资老手也在投资新矿，他在加拿大Foran Mining(FOM.V)持有股份。

甚至老矿也重新进行发掘，包括Hunt兄弟Nelson和William1970年代在加拿大开发的银锌矿。这对来自美国德州的哥俩曾大肆囤积白银，企图控制全球价格，结果在1980年银价暴跌时破产。

“四处兜售锌看涨的看法这么长时间，我希望不久我们的好运就会到来，”IronbarkZinc(IBG.AX)执行董事Jonathan Downes表示。

这种澳洲勘探公司与一些国际矿商一起在格陵兰岛开发锌矿。

今年伦敦金属交易所(LME)期锌价格跌幅多达15%，是基础金属中表现最差的之一，不过未来前景在好转，这部分得益于中国钢铁企业对锌需求增长。

如果中国保持目前的需求增长速度，五年内锌价可能接近翻倍。

尽管已经是全球最大消费国，但中国为了将钢的防锈水平看齐国际水准，仍需要更多锌。通常中国生产的钢含锌比例为西方钢铁的四分之一。

目前已经取得一些进展，中国汽车行业鼓励钢铁厂商在钢品中添加更多的锌。

最新的情况是Thyssenkrupp SteelTKAGE.DE和鞍山钢铁的合资公司扩大产能。

贸易数据显示，中国2013年前九个月精炼锌进口增长超过10%。

另外即将关闭的老矿山将总计减少170万产能，这相当于全球锌消费的11%。

MMG在澳洲的年产能50万吨的Century矿，将在2016年矿石开发殆尽，是这些即将关闭矿山中最大的。

“很多巨型矿山将关闭，”瑞银集团(UBS)大宗商品分析师Tom Price表示。

“将取而代之的是小型矿山，所以锌有可能出现供应短缺，”Price称。

国际铅锌研究组织(ILZSG)预计，至少在2014年年底前全球的锌都会供应过剩，但今年全球供应过剩规模降至12万吨，明年将减少到11.5万吨--较之前四年均有下滑。

路透调查的分析师预计，2013年过剩11万吨，2014年跌至仅5.2万吨。

上一次锌出现供应短缺，价格增长三倍多，从2003年的每磅0.40美元升至2006年的超过2美元。

中国的锌产量高于其他国家，也从价格上涨中获利最丰。

**中国海外锌矿投资**

中国有色金属建设股份有限公司已经同意设计和建设Ironbark的矿山，并安排从中国的银行获得融资。同时，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)也向Ironbark提供5,000万美元的可转换票据。

中国有色金属也已同意购买一合资项目50%股权，开发俄罗斯Ozernoye矿区，并建造采矿和加工工厂。该地是世界上锌储量最大的地区之一。(完)

(编译 李春喜/田建华/朱晓军；审校 高琦/李爽)

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