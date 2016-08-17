焦点：锌短缺临近价格上涨 但产能恐难在短时间内重启

图为商品交易商嘉能可的logo。 REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

路透伦敦8月16日 - 锌价急速窜升，且市场即将出现短缺，令人预期嘉能可等主要生产商可能会扭转减产势头，但分析师警告称这可能不会在短期内实现。

分析师多表示，唯有到了精矿及金属库存降到可以让价格维系在高档的时候，大型生产商才会考虑复产。

伦敦金属交易所(LME)指标锌价自1月触及多年低点以来已经大涨近60%，来到每吨2,300美元左右，为2015年5月以来最高。

过去几年，许多锌矿不是关门大吉就是进入备产状态，但价格一直未见起色，直到今年澳洲Century矿厂及爱尔兰Lisheen矿厂关闭，强化了对供应短缺预期之后，锌价才走高。

嘉能可(GLEN.L)去年决定将锌产量每年削减50万吨，拉开了减产大幕。今年上半年该公司锌产量较上年同期下降31%，至506,500吨。

分析机构CRU的分析师Graham Deller称，“我们认为嘉能可不会因价格上涨而重启生产，他们将等待锌精矿市场用尽所有备用材料。“

SP Angel分析师John Meyer也同意这样的看法，“嘉能可将看着市场不断上涨，直至库存下降，然后在锌价持续高涨的背景下，它再重启锌的生产。”

嘉能可拒绝发表评论。

分析师估计，过去两年中国以外每年约75万吨的锌产能已被闲置，他们称，其中60万吨可以重启，当中约40万吨隶属于嘉能可。

分析师称，余下的20万吨中多数为Nyrstar(NYR.BR)所拥有，目前该公司已将其矿产业务待价而沽，锌价较高，可能将使出售流程更为顺利，而重启生产的机率则较低。

Nyrstar拒绝就重启的可能性置评。

分析师称，中国的产出及闲置产能难以估测。

“以前当锌价升向每吨2,300美元时，高成本的中国锌矿通常都会重启产能，”美银美林分析师Michael Widmer在一份报告中这样表示，并称“锌价反弹是多种因素的综合结果”。

这些因素包括全球锌需求稳定，预估年需求在1,450万吨左右，以及预期市场出现短缺等，最新路透调查预估今年将短缺约22.1万吨。

伦敦金属交易所(LME)注册仓库中库存的下降，是另一个原因。当前的锌库存规模为457,900吨，自9月份以来已减少25%。

精炼锌市场一直对市场心理产生重大影响。目前精炼锌市场较为吃紧，矿商向冶炼商支付的加工费已从2015年4月份的每吨200多美元暴跌向100美元。

“(加工费下降使)从现货市场而非通过合约购买矿石的冶炼商遭遇现实阻力，而这种冶炼商多见于中国，”Widmer称。

矿石短缺意味著作为最大消费国的中国必须要从海外市场寻求更多资源。今年前六个月，中国的精炼锌进口规模较上年同期增逾47.8%至291,892吨。

LME锌库存与价格 reut.rs/2aNO1UB

LME锌价与嘉能可 reut.rs/2bsBiUw (完)