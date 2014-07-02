《HOME专栏》锌价再度上冲 是否又是虚晃一枪？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦7月1日 （撰稿 Andy Home） - 伦敦金属交易所(LME)期锌CMZN3再度上扬，本周触及每吨2,222美元的16个月高位。而在第一季度的涨势中，在到达2,150美元关口之前就停滞不前了。

两年来，锌首次相对于铅享有溢价，尽管这可能主要与铅的低迷表现有关。期铅CMPB3今年以来基本上停滞不前，未平仓合约不断下降而且成交不兴。

当然，锌的基本面相当诱人。由于全球最大的一些锌矿的自然寿命接近结束，锌矿供应趋于萎缩。

LME注册库存稳步减少，国际铅锌研究小组(ILZSG)每月报告均显示供应短缺，都凸显锌的基本面不错。

然而，这两个市场指标也不能全信，可能正因为这点，没有几个投资者在锌的这波最新上升行情中追涨。

**半心半意**

锌价这次上涨中的一个怪异之处是，市场上的未平仓合约并没有明显变化MZN-MOI-TOT。

2013年8月，未平仓合约不到40万口，今年1月初增至48.6万口。与这个过程相伴的是，由于供应短缺带来多头题材，促使投机资金流入LME锌市场，锌价突破了2,100美元关口。

到3月份，随着投资者了结获利和转向下一个热门金属题材，锌价与未平仓合约双双下降。在印尼政府禁止出口镍矿之后，镍开始受到青睐。

图表：LME锌价与未平仓合约变化：

link.reuters.com/ker32w

现在，未平仓合约仍只是略多于40万口，而且尽管有一些很小的波动，锌市仓位情况相对来说乏善可陈。

“这次上涨显得有点儿半心半意，”伦敦标准银行的分析师Leon Westgate总结道。该观点载于该银行6月27日发表的季度大宗商品评论之中。

令人关注的还有“相当令人失望”的成交量，Westgate认为，“似乎确实有所变化的是，锌的走势是独立行情，或者是与铅一同变化，而不是拿来与铅搭配作为一个相对价值对比。”

**LME库存减少...真的吗？**

锌在没有明显的投机性助推下就能够上涨，这个事实或许是市场供给不足的基本面开始发威的正面迹象？

唯一的问题是，锌供给不足的证据仍寥寥无几。

LME锌库存目前为667,950吨，仍处于历史高位，虽然今年的库存减少了260,000吨之多，但与市场基本情势或许没什么关系。

LME体系中今年库存下降最多的来自新奥尔良、底特律、弗利辛恩

和安特卫普，这四个仓库的特色都是等待提货出仓的队伍漫长。

这也就意味着，当前的库存动向另有玄机。

举例来看，底特律仓库自4月底以来锌库存每天下降，但最近一次出现大额仓单注销，远在去年11月。锌的出仓进度用了这么长时间才超过铝。

新奥尔良的情况更加扑朔迷离，LME大部分的锌库存集中在此，而多数又储放在嘉能可旗下仓储事业Pacorini的仓库。

自1月初以来，新奥尔良的锌出仓量高达265,000吨，不过这些锌会不会只是转移到附近非LME系统的仓库呢？3月新奥尔良“冒出”147,000吨的锌，像这类偶尔发生的反向流动，更是加重了这一怀疑。

LME库存多数时间并不能有效的揭示市场供需盈缺。就锌市的近年经验来看，新奥尔良作为LME仓储重镇，却与任何锌的使用枢纽距离遥远，LME库存数据的作用基本为零。

**中国库存增加？**

不过要怎么解释国际铅锌研究小组(ILZSG)每月报告的短缺数据呢？这些数据应该是锌市从多年来结构性供给过剩转向供给不足的“真实”指标吧？

据ILZSG涵盖今年头四个月的最新报告，估计全球市场锌供给短缺约107,000吨。

不过这里又碰上一个库存问题。

若细查ILZSG报告后面的内容，可看到有两种截然不同的力量在发挥作用。一方面，中国是导致全球锌供应计算出现缺口的原因；另一方面，全球其他市场在1-4月期间存在14.5万吨的供应盈余。

在中国，每个铜交易员都会告诉你，统计方面真的暗藏玄机。比如，ILZSG使用表观消费计算方法，即包括产量和净进口，再加上或减去显性库存变动。基于这种计算，今年第一季的表观需求增长了12.4%。

但国际铜业研究组织(ICSG)的报告则发现，未报告的库存能够严重扭曲计算结果。特别是那些设在保税仓库里的问题库存。

中国在很长时间里都是商品级别锌的净进口者，这些进口并不真的全用来弥补国内市场缺口，而是在该国的影子借贷市场被用于融资抵押品。

大多数金属抵押融资交易都是以铜来进行，但锌在其中也占了不小的份额。

麦格理银行的分析师估计，截至5月末，中国保税仓库里的锌库存已经从去年末的5万吨猛增到24万吨。这相当于年内迄今中国进口量31.1万吨的大部分，从而拉低了ILZSG的表观需求指标和对中国市场缺口的计算。

**锌供应趋紧将是缓慢发生的过程**

所有这些都意味着一件事，即整体锌市场体系中仍聚集了大量盈余，无论是在中国还是在世界其它地方。

当然，这并不是否认了锌矿供应趋紧的大背景，但也警示出锌供应趋紧将是个漫长发展的过程，而不会突然爆发。

就连法国巴黎银行最看多的分析师Stephen Briggs也认为，锌不会突然间出现结构性的短缺。初始迹象可能最早在今年初显现，但真正的影响要到明年甚至2016年才会感受到。

锌的看多故事需要慢火加工。基金在第一季对锌的节奏失去了耐心，并且尚无迹象表明基金已经改变了他们的集体思维。

锌近期的价格走势看来更像是又一次假涨。在锌市场迎来真正的黎明之前，还有很长一段暗路要走。（完）

(编译 张涛/孙茉莉/高琦； 审校 蔡美珍/艾茂林)

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