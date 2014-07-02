《HOME专栏》锌价再度上冲 是否又是虚晃一枪？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦7月1日 （撰稿 Andy Home） - 伦敦金属交易所(LME)期锌CMZN3再度上扬，本周触及每吨2,222美元的16个月高位。而在第一季度的涨势中，在到达2,150美元关口之前就停滞不前了。
两年来，锌首次相对于铅享有溢价，尽管这可能主要与铅的低迷表现有关。期铅CMPB3今年以来基本上停滞不前，未平仓合约不断下降而且成交不兴。
当然，锌的基本面相当诱人。由于全球最大的一些锌矿的自然寿命接近结束，锌矿供应趋于萎缩。
LME注册库存稳步减少，国际铅锌研究小组(ILZSG)每月报告均显示供应短缺，都凸显锌的基本面不错。
然而，这两个市场指标也不能全信，可能正因为这点，没有几个投资者在锌的这波最新上升行情中追涨。
**半心半意**
锌价这次上涨中的一个怪异之处是，市场上的未平仓合约并没有明显变化MZN-MOI-TOT。
2013年8月，未平仓合约不到40万口，今年1月初增至48.6万口。与这个过程相伴的是，由于供应短缺带来多头题材，促使投机资金流入LME锌市场，锌价突破了2,100美元关口。
到3月份，随着投资者了结获利和转向下一个热门金属题材，锌价与未平仓合约双双下降。在印尼政府禁止出口镍矿之后，镍开始受到青睐。
图表：LME锌价与未平仓合约变化：
现在，未平仓合约仍只是略多于40万口，而且尽管有一些很小的波动，锌市仓位情况相对来说乏善可陈。
“这次上涨显得有点儿半心半意，”伦敦标准银行的分析师Leon Westgate总结道。该观点载于该银行6月27日发表的季度大宗商品评论之中。
令人关注的还有“相当令人失望”的成交量，Westgate认为，“似乎确实有所变化的是，锌的走势是独立行情，或者是与铅一同变化，而不是拿来与铅搭配作为一个相对价值对比。”
**LME库存减少...真的吗？**
锌在没有明显的投机性助推下就能够上涨，这个事实或许是市场供给不足的基本面开始发威的正面迹象？
唯一的问题是，锌供给不足的证据仍寥寥无几。
LME锌库存目前为667,950吨，仍处于历史高位，虽然今年的库存减少了260,000吨之多，但与市场基本情势或许没什么关系。
LME体系中今年库存下降最多的来自新奥尔良、底特律、弗利辛恩
和安特卫普，这四个仓库的特色都是等待提货出仓的队伍漫长。
这也就意味着，当前的库存动向另有玄机。
举例来看，底特律仓库自4月底以来锌库存每天下降，但最近一次出现大额仓单注销，远在去年11月。锌的出仓进度用了这么长时间才超过铝。
新奥尔良的情况更加扑朔迷离，LME大部分的锌库存集中在此，而多数又储放在嘉能可旗下仓储事业Pacorini的仓库。
自1月初以来，新奥尔良的锌出仓量高达265,000吨，不过这些锌会不会只是转移到附近非LME系统的仓库呢？3月新奥尔良“冒出”147,000吨的锌，像这类偶尔发生的反向流动，更是加重了这一怀疑。
LME库存多数时间并不能有效的揭示市场供需盈缺。就锌市的近年经验来看，新奥尔良作为LME仓储重镇，却与任何锌的使用枢纽距离遥远，LME库存数据的作用基本为零。
**中国库存增加？**
不过要怎么解释国际铅锌研究小组(ILZSG)每月报告的短缺数据呢？这些数据应该是锌市从多年来结构性供给过剩转向供给不足的“真实”指标吧？
据ILZSG涵盖今年头四个月的最新报告，估计全球市场锌供给短缺约107,000吨。
不过这里又碰上一个库存问题。
若细查ILZSG报告后面的内容，可看到有两种截然不同的力量在发挥作用。一方面，中国是导致全球锌供应计算出现缺口的原因；另一方面，全球其他市场在1-4月期间存在14.5万吨的供应盈余。
在中国，每个铜交易员都会告诉你，统计方面真的暗藏玄机。比如，ILZSG使用表观消费计算方法，即包括产量和净进口，再加上或减去显性库存变动。基于这种计算，今年第一季的表观需求增长了12.4%。
但国际铜业研究组织(ICSG)的报告则发现，未报告的库存能够严重扭曲计算结果。特别是那些设在保税仓库里的问题库存。
中国在很长时间里都是商品级别锌的净进口者，这些进口并不真的全用来弥补国内市场缺口，而是在该国的影子借贷市场被用于融资抵押品。
大多数金属抵押融资交易都是以铜来进行，但锌在其中也占了不小的份额。
麦格理银行的分析师估计，截至5月末，中国保税仓库里的锌库存已经从去年末的5万吨猛增到24万吨。这相当于年内迄今中国进口量31.1万吨的大部分，从而拉低了ILZSG的表观需求指标和对中国市场缺口的计算。
**锌供应趋紧将是缓慢发生的过程**
所有这些都意味着一件事，即整体锌市场体系中仍聚集了大量盈余，无论是在中国还是在世界其它地方。
当然，这并不是否认了锌矿供应趋紧的大背景，但也警示出锌供应趋紧将是个漫长发展的过程，而不会突然爆发。
就连法国巴黎银行最看多的分析师Stephen Briggs也认为，锌不会突然间出现结构性的短缺。初始迹象可能最早在今年初显现，但真正的影响要到明年甚至2016年才会感受到。
锌的看多故事需要慢火加工。基金在第一季对锌的节奏失去了耐心，并且尚无迹象表明基金已经改变了他们的集体思维。
锌近期的价格走势看来更像是又一次假涨。在锌市场迎来真正的黎明之前，还有很长一段暗路要走。（完）
(编译 张涛/孙茉莉/高琦； 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。