分析：锌涨势或许还没有到头 因为供应短缺推高价格

2016年8月，俄罗斯西伯利亚Gorevsky GOK露天铅锌矿区的自卸车和钻探设备。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透墨尔本2月27日 - 过去13个月伦敦锌价几近翻倍，逼近九年高点，但全球市场精炼锌供应出现收紧迹象，预示着这股涨势还没有到头。

去年几座巨型锌矿关停，全球锌矿石供应急剧下滑，这为锌供应短缺埋下伏笔，锌多头由此推动价格上涨。

目前有迹象显示锌短缺正在形成：全球库存萎缩，现货锌价格上涨，因为中国节后需求增长，而且北美第二大锌加工厂发生罢工，进一步减少供应。

“所有投资基础金属的投资人都会做多锌，无论是在纽约、伦敦还是上海，”美国侧重新兴市场和大宗商品的对冲基金Academia Capital的投资长Ivan Szpakowski表示。

“这远不是最高，还会有更多资金流入，更多资金将从多元资产投资人那里流入。”

锌价上涨将进一步提振多元化矿商，如Teck Resources (TECKb.TO)和嘉能可(GLEN.L)，预期中的铜价上扬也对他们构成支撑。

矿石供应减少已经导致冶炼厂收取的加工费用降至每吨约30美元的历史低位。交易商表示，冶炼厂能够维持生存，只是因为他们能够凭借金属价格上涨而赚钱。

“所有人都在努力寻找矿石供应。赢家是开采矿石的家伙们，那些大型多元化矿商。吃亏的就是那些争夺精矿的锌冶炼商，”瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan称。

高丽亚铅(Korea Zinc) (010130.KS)本月表示，计划将今年的精炼锌产量减少7.7%至略低于60万吨，因为矿石供应偏低且加工费用下降。

Noranda Income Fund (NIF_u.TO)旗下位于魁北克的锌加工厂的工人举行罢工，到周五罢工已经进入第13天，管理层和工会之间尚未计划谈判。这也将减少锌供应。

伦敦金属交易所(LME)、中国和美国的全球锌库存经季节因素调整后，目前处于2009年来最低。

上周LME可用锌库存降至20万吨以下，为2008年来首见，过去四个月库存减少逾一半。

一仓储消息人士和两名贸易商称，流出的库存多数来自LME和新奥尔良的民间仓储，民间仓储大部分被掏空，主要是流入亚洲。

一亚洲贸易商说道，再多的锌实在难以网罗到，据LME数据，LME可用锌库存中有逾一半归一家所有。

此外，在LME市场买入现货锌的期差也已经收窄到正价差不足4美元，1月时还远超20美元，这一迹象亦表明现货锌需求增加。

锌价格、库存图表：reut.rs/2mleLB9

(完)