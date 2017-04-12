焦点：锌供应迟迟未见短缺 多头期望恐落空

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
Reuters4月12日 - 路透伦敦4月12日 - 锌是许多投机客偏爱操作的金属，但期待中的供应短缺题材，今年可能不会成真，因近来价格上涨已刺激全球各地矿企增产。
锌是去年伦敦金属交易所表现最佳的金属品种，涨幅达到60%，许多投资者和分析师把锌也列为2017年金属投资首选。
到今年2月中时，锌价涨幅一度高达16%，但由于一些投机客临阵退缩，锌价回吐了部分涨幅。
谘询公司CHR Limited的Claire Hassall在伦敦国际锌会议中说：“乐观气氛浓厚，但我们认为这当中有些错位。”
“我们看到业者对价格波动作出强烈反应...另外还存在由其他因素导致矿山产量增加。”
去年的锌价大涨是因为诸如澳洲Century和爱尔兰Lisheen等大型矿山关闭、以及其他一些矿山运营暂停，引发供应疑虑。
矿山关闭导致锌精矿供应短缺，但尚未演变为对精炼锌的抢购，因为这一缺口基本被库存填补。
中国实货精炼锌价格升水今年迄今已下滑15%至每吨110美元，说明供应充足。
**逐渐增产**
锌精矿短缺的情况也可能不久就会缓解。
包括美国中田纳西州的Nyrstar (NYR.BR)、Vedanta (VED.L)在印度的Rampura Agucha及秘鲁的Antamina等矿场正逐渐增产，其中Antamina今年的锌产量料将加倍。
尽管备受瞩目的锌矿商暨贸易商嘉能可(GLEN.L)尚未重启多数关闭的运作，但其产量一直缓缓攀升。
嘉能可在2015年10月宣布由于价格低迷，将暂停50万吨产能的运作，进而掀起一波业界关停趋势。
最后，根据公司发布的报告，嘉能可去年锌矿产量减少35万吨，部份是由于第四季产出增加了8%。
渣打分析师Nicholas Snowdon仍预计今年将出现较大的供应缺口，从而将第四季锌均价推升至每吨3,100美元，远高于周一收盘价2,618美元。但即便是他也语带保留。
“基本面正进入一个成熟的循环周期后期阶段，有更多风险...可能使我们预测的短缺情况无法成真。”
**中国产量和需求**
中国也在稳步增加锌矿产量。中国占到全球锌矿供应的约40%。
国际铅锌研究小组(ILZSG)的数据显示，中国去年锌矿供应大增近20%，帮助抵消了其他地方大型矿山关闭的影响，使全球锌矿总产量基本持平。
中国研究机构安泰科的夏丛在伦敦的会议上说，中国新启动和扩张的锌矿将使该国2017年产能进一步增加24.4万吨。
令锌前景更加不明朗的是，有迹象显示锌需求较为低迷。
咨询机构凯投宏观(Capital Economics)预计，中国今年锌需求将仅增加1.5%，低于去年增幅3.5%，部分因货币环境趋紧导致建筑活动放缓。
“我们预计需求增长相对低迷，”凯投宏观的首席商品分析师Caroline Bain说。
“我们认为不会出现大家料想的供应短缺局面。”(完)
(编译 李婷仪/王兴亚/张若琪/汪红英；审校 李爽/白云/许娜/王颖)
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