浙江东方拟定增收购四家金融机构 并配套融资逾60亿元

路透上海3月15日 - 中国浙江东方集团股份有限公司(600120.SS)周一稍晚公告称，拟向大股东浙江省国际贸易集团等收购浙金信托等四家金融机构，标的资产交易价格预计为71.69亿元人民币；同时公司拟增发股份募集至多62.25亿元的配套资金。

浙江东方拟以每股17.15元价格，向国贸集团发行约4.12亿股，收购其持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行603.4万股，用于收购大地期货13%股权。

另外，浙江东方向华安基金和博时基金的资管计划、浙盐控股、国贸集团及浙江东方员工持股计划等10名特定投资者发行股份，发行价亦为17.15元／股。其中国贸集团和员工持股计划分别认购4.15亿元和2.5亿元。募集的配套资金将用于向浙商资产增资35亿元，及补充流动资金。

本次交易实施完成后，浙江东方的业务范围将涵盖包括不良资产管理、信托、期货和保险在内的广泛的金融行业。考虑到金融行业良好的发展前景，本次重组将提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，并构建起以金融为主业、金融与贸易产融结合的综合性控股集团公司。

浙江东方自去年10月初开始停牌，停牌前19.86元。本次增发及重组方案宣布后，尚需等待上证所事后审核，公司股票继续停牌。（完）