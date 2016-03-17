精功科技拟53亿元收购盘古数据 进军互联网数据服务业

路透上海3月17日 - 中国浙江精功科技股份有限公司(002006.SZ)周四发布重组预案，拟通过发行股份并支付现金方式，合计作价52.5亿元人民币购买盘古数据100%股权，并同时募集配套资金不超过28亿元，进军互联网数据中心服务行业。

公告显示，精功科技拟向盘古数据股东天地投资、精功集团以及吴晨鑫以10.20元每股的价格发行3.53亿股，并支付现金16.5亿元作为交易对价；同时拟向精功集团、共青城荣杉发行2.17亿股募集配套资金，用于收购整合互联网数据中心及相关资源及云计算、大数据及IDC系统研发中心项目。

盘古数据股东并承诺，该公司2016年、2017年、2018年和2019年实现的经审计净利润不低于3.3亿元、5.9亿元、6.9亿元和7.8亿元，交易双方拟签订业绩补偿条款。

精功科技主营业务原为太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务。受光伏行业欧洲双反政策、房地产业宏观调控、传统行业竞争加剧等多种因素影响，其主营业务发展速度放缓，盈利能力有所下降。

而盘古数据主营业务为互联网数据中心基础架构服务以及基于互联网数据中心的增值服务，包括云服务、大数据运营服务等。精功科技称，交易完成后盘古数据将成为其全资子公司，公司将实现双主业发展，进入盈利能力较强，市场前景较好的互联网数据中心服务行业。

精功科技股票自去年12月11日起停牌，停牌前收报14.70元。(完)

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