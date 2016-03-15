浙商银行称今年有信心继续保持较高净息差水平

路透香港3月15日 - 总部设在浙江省的中国全国性股份制商业银行--浙商银行周二在香港召开公开发售（IPO）新闻发布会，公司高管称，公司过去四年业绩均优于股份制同业的平均水平，料今年有信心保持较高净利润增速和净息差水平。

浙商银行副行长徐蔓萱称，2015年底内地银行业已基本实现利率市场化，银行负债的成本这几年有所上升，为保持较高的净息差水平，该行对资产管理结构做出较大调整，使投资资产、同业资产的占比已达50%左右。未来有压力，但更有信心把净息差稳定在一个较高水平。

他表示，浙商银行前四年利润平均增速在20.5%，去年利润增速高达38%左右，“这个业绩在银行同业中是遥遥领先的，对于2016年，我们有信心做好业务经营，加强资产负债管理，特别是加强风险管理…。”

据上市文件显示，2015年前三个季度，浙商银行资产总额为1万亿元，实现营业收入175.41亿元人民币，归属于银行股东的净利润56.37亿元，同比增长26.8%。去年首9月净息差2.41%，9月末的核心一级资本充足率9.46%，不良贷款率1.22%。

浙商银行IPO计划筹高至136亿港元（17.5亿美元），并锁定阿里巴巴(BABA.N)支付宝等五名基石投资者合共约56%的认购金额。

浙商银行是，该行是次IPO将发行33亿股H股，招股价区间为每股3.92-4.12港元，集资用于补充该行资本金，强化资本基础以支持业务持续和稳健发展。该行已经锁定五位基石投资者共计9.63亿美元的认购金额。

浙商银行周三香港公开发售，预计21日定价，30日在联交所挂牌上市，新股编号为“2016”，联席保荐人为中信证券国际、中金香港、高盛以及农银国际。

2014年三季度，浙商银行董事长及行长到任以来，该行推进“全资产经营”的业务战略，重塑资产负债表，即加大银行同业及非银行金融机构、类金融机构合作，并增大投资资产，增大轻资产业务和效益型业务。

路透近日独家报导，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，浙商银行董事会秘书刘龙回应称，该行密切关注债转股政策，有能力在政策明朗下，能处理好公司结构和业务布局。

有媒体报导称，对于宝能系举牌收购万科(000002.SZ)(2202.HK)，宝能系大部分资金来自浙商银行理财池，该行董事长沈仁康在记者会后回应道，该行与宝能的业务完全符合监管规范，至于该行现时有无资金回笼压力则并无回应。万科在深圳市场股票持续停牌。

目前国内12家全国性股份制银行中，还有广发银行、恒丰银行、渤海银行三家银行尚未上市。（完）