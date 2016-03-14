浙商银行拟筹高至136亿港元 锁定支付宝等基石投资--销售文件（更新版）

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
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路透香港3月14日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国城市商业银行--浙商银行拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至136亿港元（17.5亿美元），并锁定阿里巴巴支付宝等五名基石投资者合共约56%的认购金额。
浙商银行是总部设在中国东部浙江省的全国性股份制商业银行，文件显示，该行是次IPO将发行33亿股H股，其中90.9%新股，9.1%为旧股，招股价区间为每股3.92-4.12港元，集资129.4-136亿港元（16.7-17.5亿美元），用于强化资本基础以支持业务持续和稳健发展。
该行已经锁定五位基石投资者共计9.63亿美元的认购金额，包括支付宝（香港）的3,000万美元、浙江省海港投资营运集团5.05亿美元、兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)2.02亿美元、 Shaoxing Lingyan Equity Investment的1.26亿美元以及申万宏源集团000166.SZ1亿美元。支付宝（香港）是阿里巴巴集团(BABA.N)旗下蚂蚁金融服务集团的一部分。
以招股价区间中间价计，基石投资者占去浙商银行整个IPO比重56%，该批股份设有6个月禁售期。
浙商银行今天开始路演，预计21日定价，30日在联交所挂牌上市，新股编号为“2016”，联席保荐人为中信证券国际、中金香港、高盛以及农银国际。
据上市文件显示，2015年前三个季度，浙商银行实现营业收入175.41亿元人民币，归属于银行股东的净利润56.37亿元；截至2015年9月30日，浙商银行资产总额为1万亿元，资产净额为476.15亿元。
该行去年首9月净息差（净利息收益率）2.41%，平均权益回报率18.66%；9月末的核心一级资本充足率9.46%，不良贷款率1.22%。
浙商银行尚未就路透提交的电邮查询作出回应。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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