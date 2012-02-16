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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 14:24 BJT

世行行长佐利克6月将卸任 美国瞄准下一任人选

世界银行行长佐利克周三表示，他将在6月任期届满时卸任。美国表示将在数周之内提出接替人选。之前世界银行行长职位向来都是由美国人担任。奥巴马政府表示，将开放遴选过程，这标志着美国政府首次表示愿意放松对这个全球最重要发展银行的控制。路透

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