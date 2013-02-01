美国新股: 辉瑞旗下动物保健部门Zoetis IPO筹资22亿美元

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透1月31日 - 辉瑞(Pfizer) 旗下动物保健部门Zoetis周四首次公开发行(IPO)筹资22亿美元,成为自Facebook 上市后美国公司进行的最大规模IPO交易.
据一位承销商透露,Zoetis本次IPO发行8,610万股,每股发行价26美元,以此计算公司价值约为130亿美元.此前预估这家公司每股发行价介于22-25美元之间.
Zoetis本次公开发行筹资规模超20亿美元,为自去年5月Facebook通过IPO筹资160亿美元以来,美国公司最大的一桩IPO交易.据知情人士透露,此次交易获10-20倍超额认购,意味着市场需求极高.
Zoetis年销售额约42亿美元,全球雇员人数为9,000人,是220亿美元的动物保健品行业中规模最大的企业.该公司出售疫苗,诊断制剂,抗感染药品及其他药物.
Zoetis在全球60个国家中均有业务,其中包括亚洲和南美洲的新兴市场.
本次IPO后,辉瑞对Zoetis持股比例将为约80%,持有其4,139亿股B股股票.辉瑞动物保健部门总裁Juan Ramon Alaix将出任Zoetis首席执行官,辉瑞首席财务官Frank D'Amelio将担任董事长.
摩根大通,美银美林 以及摩根士丹利 担任此次IPO的主承销商.
Zoetis将以"ZTS"的代码在纽约证交所挂牌.(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。