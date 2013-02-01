美国新股: 辉瑞旗下动物保健部门Zoetis IPO筹资22亿美元

路透1月31日 - 辉瑞(Pfizer) 旗下动物保健部门Zoetis周四首次公开发行(IPO)筹资22亿美元,成为自Facebook 上市后美国公司进行的最大规模IPO交易.

据一位承销商透露,Zoetis本次IPO发行8,610万股,每股发行价26美元,以此计算公司价值约为130亿美元.此前预估这家公司每股发行价介于22-25美元之间.

Zoetis本次公开发行筹资规模超20亿美元,为自去年5月Facebook通过IPO筹资160亿美元以来,美国公司最大的一桩IPO交易.据知情人士透露,此次交易获10-20倍超额认购,意味着市场需求极高.

Zoetis年销售额约42亿美元,全球雇员人数为9,000人,是220亿美元的动物保健品行业中规模最大的企业.该公司出售疫苗,诊断制剂,抗感染药品及其他药物.

Zoetis在全球60个国家中均有业务,其中包括亚洲和南美洲的新兴市场.

本次IPO后,辉瑞对Zoetis持股比例将为约80%,持有其4,139亿股B股股票.辉瑞动物保健部门总裁Juan Ramon Alaix将出任Zoetis首席执行官,辉瑞首席财务官Frank D'Amelio将担任董事长.

摩根大通,美银美林 以及摩根士丹利 担任此次IPO的主承销商.

Zoetis将以"ZTS"的代码在纽约证交所挂牌.(完)