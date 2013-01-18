美国新股: 辉瑞旗下Zoetis将首度公开上市,估值最高可达125亿美元

路透1月17日 - 辉瑞(Pfizer) 旗下动物医疗事业Zoetis Inc计画在首次公开发行(IPO)出售8,610万股,每股发行价介于22-25美元,可望令Zoetis估值最多达125亿美元.

以发行预估区间最高价格估算,本次IPO料可筹资约22亿美元.

辉瑞去年6月时说,计画分拆其动物医疗业务成一家独立公司.该部门业务为销售牲畜及宠物用的药品、疫苗及相关产品.

该部门在2012年1-9月的营收为31.6美元,占辉瑞整体营收的约7%.

Zoetis的IPO案预定将在1月31日定价,预计将在2月1日起于纽约证交所上市,代号为"ZTS".(完) (编译 李婷仪; 审校 张明钧)