美国新股: 辉瑞旗下Zoetis将首度公开上市,估值最高可达125亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月17日 - 辉瑞(Pfizer) 旗下动物医疗事业Zoetis Inc计画在首次公开发行(IPO)出售8,610万股,每股发行价介于22-25美元,可望令Zoetis估值最多达125亿美元.
以发行预估区间最高价格估算,本次IPO料可筹资约22亿美元.
辉瑞去年6月时说,计画分拆其动物医疗业务成一家独立公司.该部门业务为销售牲畜及宠物用的药品、疫苗及相关产品.
该部门在2012年1-9月的营收为31.6美元,占辉瑞整体营收的约7%.
Zoetis的IPO案预定将在1月31日定价,预计将在2月1日起于纽约证交所上市,代号为"ZTS".(完) (编译 李婷仪; 审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。