广东部署国有僵尸企业出清重组路径安排 鼓励社会资本参与

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 继出台首个省级供给侧结构性改革总体方案后，中国广东省日前再次发文，部署推动全省国有“僵尸企业”出清重组的路径安排，并明确分类处置“僵尸企业”的思路，鼓励社会资本积极参与，以促进国有资本布局结构优化，加快国有企业转型升级。
广东省政府官网披露的《关于全省国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》提出，到2016年底，全省国有关停企业基本出清，历史遗留问题得到根本性解决，有价值资产得到有效盘活。
数据显示，截至2015年底，广东全省国有关停企业2,333户，占企业总户数的19.75%，其中，能提供资产负债情况的企业469户，特困企业1052户，两类合计国有“僵尸企业”共3,385户。
在出清重组“僵尸企业”的具体目标上，指导意见提出，2016年底，实现300户以上特困企业脱困，亏损总额较2015年减少30%以上；到2017年底，实现600户以上特困企业脱困，亏损总额较2015年减少60%以上。
到2018年底，全省国有资本结构不断优化，国有资本65%以上集中到基础性、公共性、平台性、资源性、引领性等重要行业和关键领域，以及未来可能形成主导产业的行业，国有资本配置效率明显提升。
在分类处置“僵尸企业”的思路方面，意见指出，对关停企业采取“两个一批”方式加快出清，即兼并重组一批和关闭破产一批；对仍存在有价值资产的关停企业，实施兼并重组，以产权转让、资产置换等多种方式盘活有效资产。
对特困企业，采取“四个一批”方式加快重组，即进行兼并重组盘活一批、资本运营做实一批、创新发展提升一批、关闭破产退出一批。
意见并鼓励社会资本积极参与出清重组“僵尸企业”工作。除因集团战略发展确需保留或置入其他省属国企主业外，与集团主业配套不紧密、缺乏行业竞争优势、无法有效发挥国有资本作用的非主业企业，可通过产权转让、资产处置等多种形式由社会资本控股经营；同时积极探索企业员工持股。
此外，指导意见提出，将具有产业价值或前景的企业，以推动优质资产或主营业务整体上市为契机，围绕上市主体的资产、市场方向和发展规划，直接纳入上市资产范围；暂不具备吸纳上市条件的，委托具备相关产业背景和能力的国有上市公司经营管理，待条件成熟择机注入上市公司。
广东省政府此前率先出台了首个省级供给侧改革总体方案，制定了三年时间内“去降补”的时间表和路线图，拟到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清。(完)
参看详情，请点选广东省政府网站：here
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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