广东部署国有僵尸企业出清重组路径安排 鼓励社会资本参与

路透上海4月19日 - 继出台首个省级供给侧结构性改革总体方案后，中国广东省日前再次发文，部署推动全省国有“僵尸企业”出清重组的路径安排，并明确分类处置“僵尸企业”的思路，鼓励社会资本积极参与，以促进国有资本布局结构优化，加快国有企业转型升级。

广东省政府官网披露的《关于全省国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》提出，到2016年底，全省国有关停企业基本出清，历史遗留问题得到根本性解决，有价值资产得到有效盘活。

数据显示，截至2015年底，广东全省国有关停企业2,333户，占企业总户数的19.75%，其中，能提供资产负债情况的企业469户，特困企业1052户，两类合计国有“僵尸企业”共3,385户。

在出清重组“僵尸企业”的具体目标上，指导意见提出，2016年底，实现300户以上特困企业脱困，亏损总额较2015年减少30%以上；到2017年底，实现600户以上特困企业脱困，亏损总额较2015年减少60%以上。

到2018年底，全省国有资本结构不断优化，国有资本65%以上集中到基础性、公共性、平台性、资源性、引领性等重要行业和关键领域，以及未来可能形成主导产业的行业，国有资本配置效率明显提升。

在分类处置“僵尸企业”的思路方面，意见指出，对关停企业采取“两个一批”方式加快出清，即兼并重组一批和关闭破产一批；对仍存在有价值资产的关停企业，实施兼并重组，以产权转让、资产置换等多种方式盘活有效资产。

对特困企业，采取“四个一批”方式加快重组，即进行兼并重组盘活一批、资本运营做实一批、创新发展提升一批、关闭破产退出一批。

意见并鼓励社会资本积极参与出清重组“僵尸企业”工作。除因集团战略发展确需保留或置入其他省属国企主业外，与集团主业配套不紧密、缺乏行业竞争优势、无法有效发挥国有资本作用的非主业企业，可通过产权转让、资产处置等多种形式由社会资本控股经营；同时积极探索企业员工持股。

此外，指导意见提出，将具有产业价值或前景的企业，以推动优质资产或主营业务整体上市为契机，围绕上市主体的资产、市场方向和发展规划，直接纳入上市资产范围；暂不具备吸纳上市条件的，委托具备相关产业背景和能力的国有上市公司经营管理，待条件成熟择机注入上市公司。

广东省政府此前率先出台了首个省级供给侧改革总体方案，制定了三年时间内“去降补”的时间表和路线图，拟到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清。(完)

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