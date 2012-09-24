宗庆后位居胡润百富榜首位

路透上海9月24日电---胡润研究院周一发布2012年胡润中国百富榜,娃哈哈集团创始人宗庆后家族以800亿元人民币财富,由去年第二位再次荣登中国首富,主要原因是去年娃哈哈集团销售和利润同比增长.宗庆后家族拥有该集团80%股权.

今年上榜富豪中近半数财富缩水,其中太阳能、服装和零售行业的富豪财富缩水严重.另外,今年入选的千位富豪中,来自地产业的富豪人数被制造业超越,这是该榜单开创14年以来地产业富豪人数第一次被其他行业超越,而金融与投资及传媒与文化行业的人数上涨最快.

万达集团董事长王健林和百度(BIDU.O)董事长兼首席执行官李彦宏以650亿元和510亿元财富名列二三位.去年胡润百富榜首位--三一集团董事长梁稳根降至第五,拥有财富由去年的700亿元缩水至460亿元,主要因其拥有的两家上市公司--三一重工(600031.SS)和三一国际(0631.HK)股价大跌.

位列前十名的,还包括排名第四的、以红牛饮料出名的华彬集团创始人严彬;以及东方希望集团的刘永行家族;腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾;龙湖地产(0960.HK)董事长吴亚军家族;恒大地产(3333.HK)董事长许家印和富华地产董事长陈丽华.

今年财富缩水的企业家达469人,其中77%来源於上市公司.陷入极度低迷的国内太阳能领域是重灾区,尚德STP.N执行董事长施正荣今年财富仅30亿元,较2008年高峰时缩水185亿元;保利协鑫(3800.HK)董事局主席朱共山和超日太阳能(002506.SZ)董事长倪开禄家族的财富缩水59%;向日葵(300111.SZ)董事长吴建龙财富下降69%.

在服装行业,森马(002563.SZ)董事长邱光和家族财富缩水59%,美邦服饰(002269.SZ)董事长周成建家族缩水36%.而因为股价下跌幅度大,今年无法进入榜单的有万通集团的冯仑、当当网DANG.N创始人李国庆和俞渝夫妇,超大农业(0682.HK)的郭浩和匹克(1968.HK)的许景南家族.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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