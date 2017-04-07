中联重科预计首季扭亏为盈因销售复苏 H股盘初逆市上涨

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港4月7日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)预计今年首季将扭亏转盈，得益于销售形势明显复苏，其H股周五早盘初段逆市上涨。
据周四晚间公告，按中国会计准则，中联重科于2017年1-3月净利预计为0.5-1亿元人民币，每股基本收益0.007-0.013元；上年同期则为净亏损6.6亿元。
该公司表示，第一季的基础设施项目开工率和重点产品设备使用率稳步提升，混凝土机械、起重机械等产品的销售形势出现较明显的复苏，带动公司工程机械板块收入出现大幅增长。
此外，自本轮工程机械行业开始调整以来，中联重科积极推进产业转型升级和管理变革，公司的产业转型升级和管理变革取得较明显的成效。
中联重科H股周五盘初一度涨近5%，至4.35港元。香港时间9:49，其升幅缩减至2.16%，报4.25港元；大市恒生指数.HSI则跌0.26%。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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