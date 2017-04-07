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中国财经 | 2017年 4月 7日 星期五 10:05 BJT

中联重科预计首季扭亏为盈因销售复苏 H股盘初逆市上涨

路透香港4月7日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)预计今年首季将扭亏转盈，得益于销售形势明显复苏，其H股周五早盘初段逆市上涨。

据周四晚间公告，按中国会计准则，中联重科于2017年1-3月净利预计为0.5-1亿元人民币，每股基本收益0.007-0.013元；上年同期则为净亏损6.6亿元。

该公司表示，第一季的基础设施项目开工率和重点产品设备使用率稳步提升，混凝土机械、起重机械等产品的销售形势出现较明显的复苏，带动公司工程机械板块收入出现大幅增长。

此外，自本轮工程机械行业开始调整以来，中联重科积极推进产业转型升级和管理变革，公司的产业转型升级和管理变革取得较明显的成效。

中联重科H股周五盘初一度涨近5%，至4.35港元。香港时间9:49，其升幅缩减至2.16%，报4.25港元；大市恒生指数.HSI则跌0.26%。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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