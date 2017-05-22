中联重科以116亿元出售环境产业公司80%股权 弘毅等接手

路透上海5月22日 - 中国大型工程机械公司--中联重科(000157.SZ)周日晚公告称，以116亿元人民币价格出售长沙中联重科环境产业公司80%股权，收购方包括知名私募股权投资基金弘毅投资和美的集团(000333.SZ)实际控制人何享健的儿子何剑锋等。

公告指出，中联重科拟将环卫业务部门的业务和资产注入全资子公司环境产业公司，随后再出售该公司80%股权，环境产业公司总体估值145亿元，收购方将以现金分三期支付。中联重科董事会批准该交易后，收购方即支付首期款项11.6亿元。

其中何剑锋控制的盈峰投资控股集团有限公司将以73.95亿元收购环境产业公司51%股权，弘毅投资管理的弘创（深圳）投资中心（有限合伙）接手21.5517%股权，对价为31.25亿元。粤民投和绿联君和分别受让4%和3.4483%股权。

盈峰控股持有上市公司盈峰环境(000967.SZ)32.23%股权，为后者第一大股东。盈峰环境在年报中表示，其正在积极布局环保产业，着力打造国内领先的综合环境服务商，目前从事的主要业务包括环境监测、环境治理、高端装备制造等业务。

环境业务、工程机械、农业机械是中联重科三大业务支柱，去年环境业务的模拟净利为7.56亿元。此次交易对价，较环境产业公司的帐面值增值3.69倍，对应的市盈率为19.2倍。

中联重科称，公司在环境装备领域的主导产品市场占有率长期位居首位。为进一步取得业务突破，公司必须进行产业链延伸，向环境运营等领域拓展。相比装备制造，环境运营要求服务提供方具有丰富的运营经验、雄厚的资金实力、强有力的落地资源与丰富的异地扩张经验。公司仅依靠自身积累，短期内难以为环境运营业务的快速发展提供充足的支持。

公司亦指出，本次交易也是公司实现股东价值最大化的举措。受工程机械行业周期影响，目前公司市值水平也降至阶段低点。在此背景下，虽然环境板块目前经营状况和增长前景较好，但其应有的估值水平未能充分体现。本次交易将充分发掘公司内部潜在价值，有助于实现公司股东价值的最大化。同时，交易后中联重科将继续持有环境产业公司20%股权，将继续获得未来业务发展的收益。

据上海证券报周一报导，接近公司人士透露，中联重科此举已谋划将近10个月，经历了两轮报价，国内较大的环境类公司都参与了进来。

报导引述中联重科人士的话称，此次股权转让价高于H股平均17倍市盈率估值标准，比拆分环境产业公司在H股IPO还要划算。同时中联重科还将留有环境产业公司20%的股权，未来业绩前景可期，如考虑到环境业务装入上市平台的可能性，将会带来30至50亿元的资本增值。

中联重科上周五收报4.27元，过去一个月累计下跌6.8%。目前中联重科的总市值为268亿元。（完）