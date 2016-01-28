中联重科向美国特雷克斯提出收购要约 已获融资支持

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月28日 - 中国大型建筑机械生产商--中联重科(000157.SZ)周三晚间公告确认，其已向美国起重机和建筑机械生产商特雷克斯公司(TEX.N)董事会提交了无约束力报价，该项目已上报中国有关部门，并获金融机构融资支持。
公告指出，目前，该项目已经获取了国家相关部门的境外收购项目信息报告确认函，也获得了有关金融机构的融资支持确定函。公司将继续积极推进该项交易。
此次中联重科提出以每股30美元价格要约收购特雷克斯股票，其对后者的估值达32.8亿美元，该要约收购价格较特雷克斯周一收市价高出100%。该消息宣布后，周二特雷克斯收市大涨37%，周三续涨11.5%至22.85美元。
公告称，这项交易对于中联重科的战略转型、产业链的延伸和升级、产能及制造成本的国际大协同，是一个很好的机会。更重要的是，该项交易能加速公司全球化战略的落地，同时也将增厚公司业绩。
去年8月，特雷克斯与芬兰同行科尼集团（Konecranes Oyj）KCR1V.HE达成一项全股票合并交易，合并后公司总部位于芬兰。在获悉中联重科提出收购要约后，Konecranes公司主席Stig Gustavson昨日对中联重科的融资能力、并购计划能否获得美国批准等问题提出一些质疑。
特雷克斯是美国第二大工程机械制造商，仅次于卡特彼勒(CAT.N)。
中联重科周三临时停牌，因媒体出现关于公司相关信息，可能对公司股票价格产生较大影响。在该收购计划宣布后，中联重科周四将复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)