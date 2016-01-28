中联重科向美国特雷克斯提出收购要约 已获融资支持

路透上海1月28日 - 中国大型建筑机械生产商--中联重科(000157.SZ)周三晚间公告确认，其已向美国起重机和建筑机械生产商特雷克斯公司(TEX.N)董事会提交了无约束力报价，该项目已上报中国有关部门，并获金融机构融资支持。

公告指出，目前，该项目已经获取了国家相关部门的境外收购项目信息报告确认函，也获得了有关金融机构的融资支持确定函。公司将继续积极推进该项交易。

此次中联重科提出以每股30美元价格要约收购特雷克斯股票，其对后者的估值达32.8亿美元，该要约收购价格较特雷克斯周一收市价高出100%。该消息宣布后，周二特雷克斯收市大涨37%，周三续涨11.5%至22.85美元。

公告称，这项交易对于中联重科的战略转型、产业链的延伸和升级、产能及制造成本的国际大协同，是一个很好的机会。更重要的是，该项交易能加速公司全球化战略的落地，同时也将增厚公司业绩。

去年8月，特雷克斯与芬兰同行科尼集团（Konecranes Oyj）KCR1V.HE达成一项全股票合并交易，合并后公司总部位于芬兰。在获悉中联重科提出收购要约后，Konecranes公司主席Stig Gustavson昨日对中联重科的融资能力、并购计划能否获得美国批准等问题提出一些质疑。

特雷克斯是美国第二大工程机械制造商，仅次于卡特彼勒(CAT.N)。

中联重科周三临时停牌，因媒体出现关于公司相关信息，可能对公司股票价格产生较大影响。在该收购计划宣布后，中联重科周四将复牌。（完）