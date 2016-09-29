中联重科组产业并购基金 把握国资国企改革投资机会

路透香港9月29日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)周四宣布，拟与内地伙伴合作设立一支规模32.1亿元人民币的产业并购基金，主要投资于产业并购升级、国资国企改革等领域。

公司的声明称，其他出资方包括绿地金融投资控股集团、安徽省铁路发展基金、新扬子造船、上海钰恩环保科技、上海长泰投资和上海合德永鑫。基金名称暂定为＂上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）＂，基金期限七年，其中投资期四年，退出期三年。

基金有限合伙人在基金中合计出资32亿元，其中中联重科旗下中联资本、铁路基金、新扬子造船、上海钰恩、长泰投资、合德永鑫各拟出资5亿元人民币，绿地金控拟出资2亿元。此外，基金管理公司在基金中出资1,000万元。

中联重科表示，金融业务是公司未来重点培育发展的业务板块，与业内领先的产业集团、专业投资机构和管理团队加强合作，可以更稳健、规范的参与金融投资运作。

公司续称，这本次合作设立的产业并购基金，拟抓住中国经济转型升级的机会，依托各出资方的产业资源和基金管理团队的专业能力，投资于产业链相关细分领域内的领先企业，同时把握国资国企改革投资机会。（完）

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