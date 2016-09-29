中联重科组产业并购基金 把握国资国企改革投资机会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月29日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)周四宣布，拟与内地伙伴合作设立一支规模32.1亿元人民币的产业并购基金，主要投资于产业并购升级、国资国企改革等领域。
公司的声明称，其他出资方包括绿地金融投资控股集团、安徽省铁路发展基金、新扬子造船、上海钰恩环保科技、上海长泰投资和上海合德永鑫。基金名称暂定为＂上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）＂，基金期限七年，其中投资期四年，退出期三年。
基金有限合伙人在基金中合计出资32亿元，其中中联重科旗下中联资本、铁路基金、新扬子造船、上海钰恩、长泰投资、合德永鑫各拟出资5亿元人民币，绿地金控拟出资2亿元。此外，基金管理公司在基金中出资1,000万元。
中联重科表示，金融业务是公司未来重点培育发展的业务板块，与业内领先的产业集团、专业投资机构和管理团队加强合作，可以更稳健、规范的参与金融投资运作。
公司续称，这本次合作设立的产业并购基金，拟抓住中国经济转型升级的机会，依托各出资方的产业资源和基金管理团队的专业能力，投资于产业链相关细分领域内的领先企业，同时把握国资国企改革投资机会。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。