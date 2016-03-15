中联重科拟发起成立财险公司 加速推进金融服务业

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8572元附近
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
路透上海3月15日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科股份有限公司(000157.SZ)周二公告称，拟作为主发起人，与其他企业共同发起泰邦财产保险股份公司，中联重科出资不超过2.4亿元人民币，占比不超过两成。
公告显示，泰邦财险注册资本12亿元，由中联重科和其余七家法人机构以现金出资。目前该保险公司尚处于筹备阶段。
中联重科指出，本次参与设立保险公司，是中联重科贯彻公司加速推进金融服务业务的举措之一。通过设立保险公司，中联重科将逐步建立、完善相关金融平台，为实业产业发展提供金融服务与支持。
近阶段，上市公司参与发起成立保险公司快速升温，大名城(600094.SS)、国际医学(000516.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、锦龙股份(000712.SZ)等上市公司纷纷宣布参与筹建保险公司，或是出于打通险资这一融资渠道，或是希望将保险与现有业务有机结合。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。