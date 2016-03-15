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中国财经 | 2016年 3月 15日 星期二 17:08 BJT

中联重科拟发起成立财险公司 加速推进金融服务业

路透上海3月15日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科股份有限公司(000157.SZ)周二公告称，拟作为主发起人，与其他企业共同发起泰邦财产保险股份公司，中联重科出资不超过2.4亿元人民币，占比不超过两成。

公告显示，泰邦财险注册资本12亿元，由中联重科和其余七家法人机构以现金出资。目前该保险公司尚处于筹备阶段。

中联重科指出，本次参与设立保险公司，是中联重科贯彻公司加速推进金融服务业务的举措之一。通过设立保险公司，中联重科将逐步建立、完善相关金融平台，为实业产业发展提供金融服务与支持。

近阶段，上市公司参与发起成立保险公司快速升温，大名城(600094.SS)、国际医学(000516.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、锦龙股份(000712.SZ)等上市公司纷纷宣布参与筹建保险公司，或是出于打通险资这一融资渠道，或是希望将保险与现有业务有机结合。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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