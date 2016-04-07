独家：中联重科欲让特雷克斯确信双方的并购交易能够实现--消息

路透4月6日 - 知情消息人士称，中国中联重科(000157.SZ)正寻求让美国起重机制造商特雷克斯(Terex)(TEX.N)确信，能够履行对后者的34亿美元收购要约。之前双方已就价格达成广泛一致。

此时正值美国企业对中国企业完成交易的能力变得愈发怀疑。上周，中国安邦保险意外地放弃对喜达屋HOT.N的140亿美元收购计划，其报价超过了之前喜达屋已与万豪国际(Marriott International)达成的合并协议。

与喜达屋情况一样，特雷克斯也与另一家公司--芬兰科尼集团KCR1V.HE达成了一项合并协议。其他一些中国的潜在买家最近也未能说服美国企业，包括生命科学企业Affymetrix和仙童半导体(Fairchild Semiconductor)FCS.O，未能使其放弃已与美国同业达成的合并协议，转而支持中国企业的报价。

知情人士本周表示，中联重科已对特雷克斯表示将承担并购带来的风险，目前中国商务部等监管机构仍在审批该交易。但消息人士补充称，特雷克斯希望中联重科提供更多保障，确保商定的交易能够完成。

消息人士补充称，关于分手费及其他或有事项的谈判尚未开始，中联重科的融资银行仍在进行尽职调查，两家公司交换了并购协议草案。

消息人士表示，特雷克斯希望最快在本月稍晚做出决定，是否将寻求放弃与芬兰科尼集团的合并，转而支持与中联重科的交易，不过这些磋商的时间表还未确定。

消息人士要求匿名，因为相关谈判仍属保密。特雷克斯、中联重科和科尼集团均拒绝置评。

特雷克斯上月表示，在中联重科将出价从每股30美元提高至31美元后，将推进与该公司的谈判，并称将寻求从中联重科获得一份具有“高度完成交易确定性的”收购提案。(完)