中联重科与特雷克斯的并购交易不存在政策障碍--外管局

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月1日 - 中国国家外汇管理局周三称，中联重科与特雷克斯的并购交易，外汇管理方面并不存在政策障碍。支持有条件、有能力的企业加快“走出去”步伐，增强企业国际化经营能力，促进对外直接投资健康有序发展。
近日，有境外媒体报导，特雷克斯终止和中联重科的收购谈判，主要原因是“外管局未允许中联重科获得完成交易所需的融资”。外管局称，上述报导与事实不符，中联重科已就终止与特雷克斯并购谈判的原因作出了说明。
外管局网站刊登新闻稿并称，近年来中国对外直接投资增加，体现了综合实力的增强，同时也反映出企业资产全球优化配置的需要。外管局将积极推进简政放权，不断完善事中事后监测和管理，打击虚假对外直接投资行为。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。