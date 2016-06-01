中联重科与特雷克斯的并购交易不存在政策障碍--外管局

路透北京6月1日 - 中国国家外汇管理局周三称，中联重科与特雷克斯的并购交易，外汇管理方面并不存在政策障碍。支持有条件、有能力的企业加快“走出去”步伐，增强企业国际化经营能力，促进对外直接投资健康有序发展。

近日，有境外媒体报导，特雷克斯终止和中联重科的收购谈判，主要原因是“外管局未允许中联重科获得完成交易所需的融资”。外管局称，上述报导与事实不符，中联重科已就终止与特雷克斯并购谈判的原因作出了说明。

外管局网站刊登新闻稿并称，近年来中国对外直接投资增加，体现了综合实力的增强，同时也反映出企业资产全球优化配置的需要。外管局将积极推进简政放权，不断完善事中事后监测和管理，打击虚假对外直接投资行为。（完）