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中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 13:28 BJT

中联重科决定终止收购特雷克斯的交易 因关键条款未达一致

路透香港5月27日 - 中国大型建筑机械公司中联重科(1157.HK)(000157.SZ)周五称，决定终止收购美国特雷克斯(TEX.N)的交易，因关键条款未达一致。

中联重科于香港联交所的声明称，交易双方近期已共同努力就该拟交易进行了密切沟通，但在关键条款上没有达成一致，因此，该公司决定终止收购特雷克斯的谈判。

中联重科并称，将为自身的长远发展而继续寻找战略机会，进一步推进战略转型和产业升级。

今年1月中联重科向特雷克斯提出现金收购，之后中联重科进一步提高出价至34亿美元。

上周，芬兰科尼集团(Konecranes)KCR1V.HE同意取消11亿欧元(13亿美元)收购特雷克斯的港口及工厂起重机事业部门，同时允许特雷克斯继续与竞购对手中联重科洽商。

中联重科H股周五早盘收跌2%，报2.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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