中联重科决定终止收购特雷克斯的交易 因关键条款未达一致

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港5月27日 - 中国大型建筑机械公司中联重科(1157.HK)(000157.SZ)周五称，决定终止收购美国特雷克斯(TEX.N)的交易，因关键条款未达一致。
中联重科于香港联交所的声明称，交易双方近期已共同努力就该拟交易进行了密切沟通，但在关键条款上没有达成一致，因此，该公司决定终止收购特雷克斯的谈判。
中联重科并称，将为自身的长远发展而继续寻找战略机会，进一步推进战略转型和产业升级。
今年1月中联重科向特雷克斯提出现金收购，之后中联重科进一步提高出价至34亿美元。
上周，芬兰科尼集团(Konecranes)KCR1V.HE同意取消11亿欧元(13亿美元)收购特雷克斯的港口及工厂起重机事业部门，同时允许特雷克斯继续与竞购对手中联重科洽商。
中联重科H股周五早盘收跌2%，报2.45港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。