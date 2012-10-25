中兴通讯第三季巨亏19.45亿元 为首次季度亏损

路透北京10月25日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周四公布,第三季度巨亏19.45亿元人民币,为首次季度亏损;前三季度则亏损17亿元.主要受欧洲、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期内确认业绩的影响.

季报并显示,前三季度该公司实现营收607.33亿元,同比增长5.01%;每股收益-0.50元.

中兴通讯上周初已发布预亏公告称,前三季亏损主因毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场影响不利.

本月稍早,美国国会报告草案称应该阻拦包括中兴在内的两家中国最大电信设备制造商进入美国市场.随之思科(Cisco Systems)(CSCO.O)因伊朗市场相关问题,中止与中兴合作协议.其後,惠誉将其长期外币及本币发行人违约评等(IDR)"BB-"置于负向观察名单.

中兴通讯上半年实现净利润24.49亿元,同比下降68.17%,因投资收益下降、汇兑损失及部分运营商网络合同招标推迟等.而去年前三季中兴通讯实现净利为10.69亿元.

中兴通讯A股周四收报8.95元,过去一个月累计下跌15.13%.(完)

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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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