中兴通讯去年亏损28.4亿元

路透上海3月27日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周三公布去年年报，去年亏损28.4亿元人民币，落在此前预计的全年亏损25-29亿元区间内，主要受低毛利合同集中，部分系统合约签约及部分国际工程进度延迟等因素影响。

2011年公司实现净利20.6亿元。年报显示，去年公司实现营业收入842.2亿元，同比下降2.4%；每股亏损0.83元。

年报称，受到国内部分系统合同签约延迟、终端收入下降，国际部分项目工程进度延迟等综合影响，整体营业收入较2011年下降，同时由于非洲、南美、亚洲及国内较多的低毛利率合同在2012年确认业绩，整体毛利率较2011年下降，因此净利润下降幅度较大。

若按区域来分，去年中兴通讯在国际市场实现营收446.6亿元，占总营收的53%。若按产品划分，运营网络产品仍占据大头，实现营收416亿元，占比达49.4%;排名第二的是手机等终端产品，营收为258.4亿元。

年报指出,2013年，中兴通讯将致力于产品创新与方案经营，聚焦主流产品，提升研发效率，深化人口大国及主流运营商战略，聚焦优势市场同时积极拓展政企及服务市场。同时，中兴通讯将实施经营结算制以管控资源，精细化成本管理，提高运营效率。

中兴通讯A股周三收报11.57元，跌0.77%；过去一个月累计上涨22.5%。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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