中兴通讯称今年有信心实现智能手机出货量超5000万部

沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
路透香港1月30日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)周三表示,公司有信心在2013年实现智能手机出货量超较早预期的5,000万部.
该公司并预计,今年其智能手机的销售将占消费者购买量的70%.
中兴通讯此前发布过业绩预警,称2012年将亏损25-29亿元人民币.(完)
(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。