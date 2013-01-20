中兴通讯预计去年亏损25-29亿元

路透上海1月20日 - 在去年第三季出现巨亏之后,中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周日稍晚预计,去年全年亏损25-29亿元人民币.这意味着该公司第四季仍亏损8-12亿元.

不过公司同时公告称,因出售子公司中兴力维股权而产生的约8.2-8.8亿元投资收益将于今年第一季入帐,以及公司持续的成本费用管控,预计公司第一季将实现盈利.但由于宏观经济环境、激烈的行业竞争、公司降成本计划实施效果等不确定因素影响,该预测可能存在不确定性.

中兴通讯第三季巨亏19.45亿元,为该公司首次季度亏损,前三季亏损17亿元,主要受欧洲、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期内确认业绩的影响.

该公司最新公告称,第四季度公司营收同比下降约18%,主要系国内部分系统合同签约延迟、终端收入下降、部分国际项目工程进度延迟等综合影响所致;第四季公司总体毛利率同比下降约11个百分点,主要系非洲、南美、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期确认业绩.

公告称,受2012年下半年度亏损的影响,中兴通讯2012年全年营业收入较上年略有下降,总体毛利率较上年下降约7个百分点.

公告显示,2012年公司预计每股收益亏损0.73-0.85元,上年同期为每股盈利0.61元.

中兴通讯A股上周五收报10.17元,过去一个月累计涨17.8%.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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