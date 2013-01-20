中兴通讯预计去年亏损25-29亿元

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海1月20日 - 在去年第三季出现巨亏之后,中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)周日稍晚预计,去年全年亏损25-29亿元人民币.这意味着该公司第四季仍亏损8-12亿元.
不过公司同时公告称,因出售子公司中兴力维股权而产生的约8.2-8.8亿元投资收益将于今年第一季入帐,以及公司持续的成本费用管控,预计公司第一季将实现盈利.但由于宏观经济环境、激烈的行业竞争、公司降成本计划实施效果等不确定因素影响,该预测可能存在不确定性.
中兴通讯第三季巨亏19.45亿元,为该公司首次季度亏损,前三季亏损17亿元,主要受欧洲、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期内确认业绩的影响.
该公司最新公告称,第四季度公司营收同比下降约18%,主要系国内部分系统合同签约延迟、终端收入下降、部分国际项目工程进度延迟等综合影响所致;第四季公司总体毛利率同比下降约11个百分点,主要系非洲、南美、亚洲及国内较多的低毛利率合同在报告期确认业绩.
公告称,受2012年下半年度亏损的影响,中兴通讯2012年全年营业收入较上年略有下降,总体毛利率较上年下降约7个百分点.
公告显示,2012年公司预计每股收益亏损0.73-0.85元,上年同期为每股盈利0.61元.
中兴通讯A股上周五收报10.17元,过去一个月累计涨17.8%.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。