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中国财经 | 2014年 3月 27日 星期四 14:35 BJT

中兴通讯称今年4G手机至少占其全球智能手机出货量的四成

路透香港3月27日 -中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)执行副总裁曾学忠周四在香港记者会上称，预计2014年4G智能手机至少占其全球智能手机出货量的40%。中兴通讯是全球第七大智能手机生产企业。

中兴通讯计划2014年智能手机出货量为6,000万部，较去年高出2,000万部。

该公司周三公布，在2012年录得亏损后，去年扭亏为盈。但去年营业收入下降10.6%，创下迄今最大跌幅，且触及三年最低水准。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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