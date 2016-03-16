中兴通讯将就美国出口限制提起上诉--消息人士

路透伦敦3月15日 - 据熟悉情况的消息人士称，中国电信设备和智能手机生产商中兴通讯股份有限公司(0763.HK) (000063.SZ)将就美国对其实施的出口限制提起上诉，寻求解除关于美国供应商不得向其提供关键元器件的禁令。

美国商务部在3月7日对中兴实施这些限制，称中兴违反了美国对伊朗的制裁规定。这些限制可能会中断中兴的全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。

商务部的一位高级官员向路透表示：“美国商务部和中兴仍在进行讨论。这些讨论是有建设性的，我们将继续寻求解决问题。”

仍不清楚上诉程序可能需要多长时间。取消对一家公司的出口限制通常需要一年或更久，但美国政府可以更快地采取行动。

中兴未立即回复置评请求。

中兴通讯在香港和深圳上市的股票从3月7日开始暂停交易，消息人士称交易料将于周三恢复。因该信息尚未公开，消息人士拒绝署名。

另外两位熟悉中兴通讯的消息人士称，贸易禁令的严重程度使中兴通讯措手不及。该公司在华盛顿进行了大量游说工作。

“这肯定会对该公司产生很大影响，”一位直接了解情况的消息人士表示，并称美国的制裁决定“令人意外”。另一位接近中兴通讯的消息人士称，制裁比预期得要严重。

中兴通讯上周发布声明称，公司致力于遵循国际行业惯例及所在国法律法规。中兴通讯一直以来积极配合美国所有相关机构的调查，并将继续保持合作态度，同时与有关各方保持沟通，寻求尽快解决事件的方案。

中国商务部称，美国制裁中兴通讯将严重影响中国企业的正常经营活动；中方对此表示强烈不满和坚决反对，将继续与美方就此问题进行交涉。

根据美国商务部公布的措施，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。中兴通讯是全球通讯网络设备市场的主要供应商，美国称其违反了美国对伊朗的制裁规定。

中兴通讯在智能手机市场的份额图表：tmsnrt.rs/1U0QlqD (完)