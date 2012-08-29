中兴称不担心与苹果发生专利权纠纷

记者 李千仪 编译 于春红

路透香港8月28日电---全球第四大手机供应商中兴通讯(0763.HK)并不担心可能就专利侵权而受到苹果(AAPL.O)起诉.中兴通讯希望增加自己的专利权,使旗下系列手机具有独特的设计和特色.

苹果针对韩国三星电子(005930.KS)的专利权纠纷上周在美国法院取得胜利,在此之後假如苹果在三星电子之外扩大诉讼目标范围的话,中兴通讯和其他使用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)操作系统的手机生产商料处境危险.

"我们不担心这个问题.作为一家上市公司,我们的手机设计非常谨慎,以确保不侵犯任何专利,"中兴通讯手机事业部副总经理罗忠生周二对路透表示.

根据世界知识产权组织数据,中兴通讯去年超过日本的Panasonic Corp (6752.T),成为全球申报最多专利的企业.

"我们一直在专利上努力,因为这可以保护我们不会受到起诉,"罗忠生说,当时正值中兴通讯与中国移动(0941.HK)在香港联合推出其Grand X手机的公关活动间隙.

中兴通讯力求手机更纤薄且时尚,同时电力和功能更强大.

中兴通讯高层表示,就软件来说,他们希望全新自主UI界面Mifavor可以帮助公司独树一帜,与其他竞争品牌明显区别开来.在全球手机销售中位列三星电子、诺基亚NOK1V.HE和苹果之後的中兴通讯,希望在激烈的价格战中,透过推出高端智能手机提升利润率而更上一层楼.(完)

--译文审校 张明钧

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