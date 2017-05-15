中兴通讯将为保加利亚高端娱乐商业综合设施提供IT方案

路透索非亚5月15日 - 保加利亚开发控股(BDHL)周日称，BDHL已与中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)合作，在保加利亚首都索非亚附近打造15亿欧元(16亿美元)的娱乐及商业综合区。

由中国和香港投资者控制的BDHL计划下半年启动圣索非亚项目，该项目位于索非亚以东20公里，将包含一间2,000个房间的酒店、办公大楼、一个大型水上乐园、一个展览中心和一个的比赛场馆。

“基于我们和中兴通讯都具有拥抱科技的类似愿景，我们决定合作打造一座智能的娱乐及商业综合区。”BDHL副总裁Albert Hung Chao Hong在声明稿称。

BDHL指出，这项合作是在北京一带一路峰会期间签订，项目的信息科技(IT)解决方案将由中兴通讯旗下的中兴网信(ZTEICT)提供。(完)